88 punten voor Secret-dochter op tweede IBOP-dag Velddriel

Vandaag stond in Velddriel de tweede IBOP-dag voor dressuurmerries op het programma. Uit een groot deelnemersveld, liepen vier merries naar een score van 80 punten of hoger. In totaal slaagden 15 merries vandaag voor hun IBOP, die werd beoordeeld door Toine Hoefs en Margot Kostelijk. ''We hebben vandaag toch een behoorlijk ondereind gezien, een grote middengroep en een kleine kopgroep'', aldus Toine Hoefs. ''In de kopgroep zaten enkele heel opvallende paarden.'' Het meest opvallende paard van de dag was de Secret-dochter Natalya (v. Basing Belle) van fokker J.C. van der Endt uit Yerseke.

De jury was enthousiast over Natalya. ”Ze kan goed stappen, goed in de viertakt met voldoende ruimte. De draf is echt heel apart, daarvoor kreeg ze een 9,5. Ze heeft heel veel afdruk en heel veel techniek. Daarbij kon ze goed schakelen en bleef ze heel mooi naar boven toe bewegen. Hetzelfde beeld zagen we eigenlijk in de galop, waarin ze heel veel techniek liet zien. Dit was bijna onwerkelijk voor een driejarige.” Met 9’s voor haar galop, houding en balans en aanleg als dressuurpaard, kwam de merrie uit op een puntentotaal van 88. ”Helaas hebben we haar vanwege een afwijking op het spronggewricht niet op kunnen nemen in het stamboek, maar ze is zeker een heel apart sportpaard.”

Opvallende Madison Ave

For Romance-dochter Madison Ave (uit Avantina van Fidertanz) van Reesink Horses uit Eibergen liep naar 83,5 punten. ”Dit is een hele aparte, scherpe merrie die mooi naar boven toe gebouwd is. Ze heeft een actieve stap die goed in de viertakt is en een goede buiging in de gewrichten heeft. Deze merrie draaft heel mooi naar boven toe met een mooie techniek en goed schakelvermogen. Dat liet ze ook in de galoppade zien. Daarbij heeft de merrie een hele goede houding en balans en leek ze ook heel fijn te bewerken.”

Memory of Evidence en Nachanory

Twee merries kregen 81 punten. De eerste van hen is Memory of Evidence (v. Don Olymbrio) van fokker Moesman uit Nootdorp, die voor een 9 stapte. ”Ze kan uitzonderlijk goed stappen met een hele goede activiteit en takt. Daarbij heeft ze een goede ruimte en liet ze mooie verruimingen zien. Als de teugels werden opgepakt, bleef deze merrie ook heel mooi in de takt. In draf heeft ze een mooie techniek in het voorbeen en kwam het achterbeen ruim voldoende tot dragen, het beeld is mooi opwaarts. De galoppade zou iets meer draagkracht en techniek mogen hebben.” Nachanory (v. Jambeau) van fokker Adri van Erp uit Heesch scoorde vrijwel louter 8’en en kwam zo op 81 punten. ”Deze merrie kan goed stappen, zuiver in de viertakt met een goede activiteit en ruim voldoende ruimte. In draf was het beeld heel mooi naar boven toe met een goede takt. Ook de galop was mooi in de drietakt, goed gedragen en met een goede houding.”

