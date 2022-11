Berlin-dochter naar 83,5 punten in IBOP Oirschot

Marcel Beukers beoordeelde vandaag samen met Cor Loeffen 15 springmerries in de IBOP in Oirschot. Met 83,5 punten was de vierjarige Berlin-dochter Noa Cacharel V de best scorende.

Van de vijftien beoordeelde merries slaagden er tien. ”Het was een prima dag, op een mooie rustige locatie en met een paar opvallende paarden”, vertelt Beukers.

‘Noa Cacharel V heeft een fijne galop’

Met negens voor instelling en rijd-&bewerkbaarheid kwam Noa Cacharel V (Berlin uit Just Cavalli V van Emerald van ’t Ruytershof) van fokker W.P.A.M. Verhagen uit Langenboom tot het goede puntentotaal van 83,5. ”Deze vierjarige merrie laat zich zeer goed rijden en werd goed voorgesteld. Ze heeft een fijne galop met goede balans. Ze springt met veel overzicht, een goed lichaamsgebruik en goed met de schoft omhoog. Daarbij is ze heel ongecompliceerd en werkwillig.”

Emerald-dochter ster, keur en elite

De Emerald van ’t Ruytershof-dochter Lady Gaga (uit Her Touch elite IBOP-spr PROK van Untouched) van fokker L. Kluijtmans uit Sint-Oedenrode kwam uit op 80,5 punten. Aansluitend werd ze met 75 punten voor exterieur ster, keur en elite. ”Deze merrie beweegt met veel gemak en springt met hele goede reflexen. Ze zou iets meer met de schoft omhoog mogen springen maar laat wel zien over veel atletisch vermogen te beschikken. Ook de goede instelling viel positief op.”

Krystall SF keur

De zevenjarige Vittorio-dochter Krystall SF (uit Zaffier elite IBOP-spr prest PROK van Corland) deed met een totaal van 80 punten goede zaken voor haar fokker Henri Huis in ’t Veld uit Lettele. Aansluitend werd deze merrie opgewaardeerd naar 80 punten voor exterieur en werd ze direct keur. ”Dit is een heel aansprekende, langgelijnde schimmel die heel scherp is bij het springen. Ze springt goed naar boven, toont goede instelling en veel vermogen. Ze zou iets meer souplesse mogen hebben voor een nog hogere score.”

Bron: Horses.nl/KWPN