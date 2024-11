IBOP De Mortel: Drie merries scoren meer dan 85 punten

Inspecteur Marian Dorresteijn beoordeelde samen met Brecht d’Hoore in De Mortel 27 dressuurpaarden in de IBOP, waarvan er 21 slaagden, en nog eens drie sportmerries op het straatje in het kader van graadverhoging/ stamboekopname. “Het was een goede dag, we hebben veel functioneel bewegende paarden gezien en een aantal duidelijke uitschieters naar boven. Ook konden we opvallend veel veulenboekmerries na afloop van de IBOP bevorderen”, vertelt Marian Dorresteijn.

Met 86 punten was de driejarige Renate-Daula (My Romance uit G-Daula ster pref van Cadans M) van fokkers Joop en Renate van Uytert de meest complete. “Dit is een heel aansprekende, rassige merrie met een mooi front. Ze stapt correct en met goede ruimte. Ze draaft met een goede beentechniek, goede buiging in het achterbeen, een mooie houding en goede balans. In galop valt ze op met haar expressie, schakelvermogen, bergopwaartse tendens en zelfhouding. Voor de galop, houding&balans en souplesse hebben we deze zeer fijn te rijden driejarige merrie een 9 kunnen geven.”

Veel souplesse

Slechts een half puntje minder (85,5) kreeg de driejarige Riva-Rona T (Kaiser Weltino uit Darona-S elite EPTM-dres sport-dres pref PROK van Florencio) van fokker M.A. van Tienen uit Weurt. “Deze merrie liet een heel aansprekende en gelijkmatige verrichting zien. Ze werd heel sympathiek voorgesteld en is mooi los in het lichaam, waarbij ze goed naar de hand toe werd gereden. In alle drie de basisgangen heeft ze veel ruimte en veel souplesse, en ze kan daarbij al heel gemakkelijk terugkomen op het achterbeen. Met een 9 voor haar souplesse en 8,5’en voor alle andere onderdelen, is het een heel compleet dressuurpaard.” Riva-Rona T werd hiermee direct elite.

85 punten voor Rosebank

Een derde duidelijke uitschieter was de met 85 punten beoordeelde Rosebank (Jameson RS2 uit Habette keur van Bretton Woods, fokker S. Kooiman uit Hekelingen) van Maxime Bakker uit Zoelen. “Een royaal ontwikkelde, imponerende merrie met een mooi front. Haar stap is zuiver en voldoende ruim, waarbij ze voor een hoger cijfer nog iets meer tot schrijden zou mogen komen. Ze draaft met veel houding en veel power vanuit het achterbeen. Ook de galop is zeer goed van de grond, met veel balans, afdruk en bergopwaartse tendens. Voor zowel de draf, galop als houding&balans konden we deze talentvolle merrie een 9 geven. Ook haar instelling viel positief op.”

Negen voor de stap

Ook de vijfjarige Odessa-Pradin (For Ferrero uit Amadin S elite IBOP-dres sport-dres pref prest PROK van Trento B) van fokker Stal Van de Sane uit Liempde kon met een mooi resultaat naar huis. Zij slaagde met 83 punten, waaronder een 9 voor haar goede stap. “Deze merrie stapt ruim en goed schrijdend, met een goed lichaamsgebruik en zuiverheid. Ze draaft met veel ruimte en beentechniek, waarbij ze nog iets meer gedragenheid zou mogen laten zien. Haar galop valt op met kracht, een mooi voorbeentechniek en goed ondergebracht achterbeen. Ze beweegt met goede souplesse en heeft een fijne instelling”, somt Marian Dorresteijn op.

Meer dan 80 punten

De vierjarige Palau (Painted Black uit Cavinia-S elite sport-dres PROK van Westpoint, fokker Van Beek uit Terheijden) van M.W. Balk uit Odiliapeel) verdiende het elitepredicaat met een IBOP van 81,5 punten. “Dit is een lichtvoetig bewegende, charmante merrie met goede tact en balans. Ze brengt het achterbeen goed onder en laat zich goed rijden. Het is een heel vlijtige merrie met een functionele manier van bewegen waarbij ze haar aanleg om te sluiten laat zien.”

De zesde boven de 80 punten scorende merrie was de aansprekende, langgelijnde Rise To Glory V.S. (Victorio Grande uit Diarona stb PROK van Spielberg) van fokker Franke van de Oever uit Oijen. Zij werd direct keur met 80,5 punten. “Deze merrie heeft een ruime stap met daarin goed lichaamsgebruik. Ze draaft vlijtig en met goede beentechniek en galoppeert met goede ruimte en techniek. In galop zou ze nog iets meer met de schoft naar boven mogen bewegen en ze heeft in alle drie de gangen goede souplesse.”

Sportmerries

Drie merries met het sportpredicaat reeds op zak, gingen met een predicaat rijker naar huis. Zo werd de Sir Donnerhall-dochter Andorra (uit Ovita ster prest van Argus, fokkers Stoeterij de Keizershoeve) van H.A. Smits elite. Zij is in de sport uitgebracht door Janneke van Riet. “Deze merrie was al opgenomen in het stamboek en liet zien zich goed bewaard te hebben. Het is een elegante, hoogbenige merrie met hard fundament en een meer dan gemiddelde sportprestatie.” Ook de Lichte Tour-geklasseerde Hope VDM (Uphill uit Cape Canaveral VDM stb van Krack C, mede-fokker Stal De Mierde) van fokker P. van Dijk uit Ottersum werd bevorderd. Zij ging van ster naar keur. “Dit is een 1.83m grote merrie met een evenredig gebouwd model, veel front en goed ontwikkeld fundament. Met 18 winstpunten heeft ze zich op Lichte Tour-niveau bewezen in de sport.” De onlangs in het Z2-geklasseerde merrie Nouvelle-Ziementa (Just Wimphof uit Ziementa CL elite sport-dres PROK D-OC van Rousseau) van fokker I.M. Schrama kon van veulenboek naar elite gaan. “Deze sportmerrie hebben we met 75 punten voor exterieur opgenomen. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede schouderpartij, een sterk model en goede voeten.”

Bron: KWPN