IBOP Panningen: Drie dressuurpaarden naar 80 punten of hoger

De Limburgse Fokkerijweek is vandaag afgetrapt met een IBOP voor dressuurpaarden. In Panningen slaagden 14 van de 18 paarden. De Dream Boy-zoon Morrison (mv. Special D) van fokker P.C.M. van Kollenburg uit Oirschot kwam uit op de hoogste dagscore van 81,5 punten.

De vierjarige ruin Morrison (Dream Boy uit Zakira B elite IBOP-dres sport-dres PROK van Special D) kreeg louter 8-en en 8,5-en en kon aansluitend ster worden verklaard, wat meetelt voor het preferentschap voor zijn moeder. “Dit is een royaal ontwikkelde ruin die een hele ongecompliceerde verrichting liet zien. Hij beweegt bergopwaarts en heeft drie ruime gangen. Zijn goede souplesse, houding en balans en rijdbaarheid vallen positief op. Echt een paard waar een hoop ruiters heel blij van gaan worden”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Zonik en Painted Black

Twee merries scoorden 80 punten: de door Maarten van der Heijden zelfgefokte Mi Guapa (Zonik uit de Grand Prix-merrie Ziovanny elite IBOP-dres sport-dres d-oc van Turbo Magic) en Nena (Painted Black uit Beyoncé elite IBOP-dres PROK van Tolando) van fokker P. Fransman uit Ven-Zelderheide. Beide merries werden aansluitend ook bevorderd tot keur/elite. “Mi Guapa is een niet al te grote, langgelijnde merrie die we na afloop elite hebben kunnen verklaren. Ze heeft een zuivere stap met daarin goede souplesse en lichaamsgebruik. Ze draaft en galoppeert actief en lichtvoetig. Ze heeft in draf veel ‘go’ en dat breekt haar nu soms nog wat op, terwijl dit in de toekomst wel een echte kwaliteit kan worden. De driejarige Nena is aansluitend met 80/80 ster en keur geworden. Deze Painted Black-dochter beweegt lichtvoetig en kan nog wat aan kracht winnen. Ze laat zich heel goed bewerken en rijden. Ze heeft een zuivere stap met daarin veel lichaamsgebruik en ze beweegt met goede houding en balans. Haar rijdbaarheid hebben we beoordeeld met een 9, dat is echt een opvallende kwaliteit.”

Twee van Enzerink

Bij de stamboekopname na afloop van de IBOP kon de sport-dres merrie Imca (Johnson uit Pialinda E elite prest PROK van Kennedy) van fokker Peter Bakkers uit Ospel elite worden verklaard. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een mooie voorhand en het sportpredicaat op zak.” De met 78,5 punten voor de IBOP geslaagde Night Vision (Bordeaux uit Giovancka elite IBOP-dres PROK van Jazz) van fokker Edwin Enzerink verdiende het ster (en keur)predicaat met een bovenbalk van 80/80. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een mooi front. Ze heeft van nature veel houding en allure in beweging en laat zich al goed rijden voor een driejarige.” Met 79 punten deed Enzerink’s zelfgefokte Miss Money Penny (Totilas uit Milleke ster pref prest van Havidoff) het zelfs nog een half puntje beter in de IBOP. Deze vierjarige merrie beschikt over drie goede gangen en is een halfzus van het bekende Grand Prix-dressuurpaard Toots (v. Jazz).

