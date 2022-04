IBOP Vlaardingen: Indian Rock-dochter slaagt met 86,5 punten

Op de dag dat haar vader een spraakmakend internationaal Grand Prix-debuut maakte, spande dochter Nikita CVT (Indian Rock x Wynton) de kroon in Vlaardingen. De NMK-merrie slaagde met 86,5 punten voor de IBOP. Van de negen dressuurmerries slaagden er zeven, van de drie beoordeelde springmerries waren dat er twee.

Het was een IBOP van (te) kleine aantallen in het Zuid-Hollandse Vlaardingen, maar omdat juryleden Marcel Beukers en Henk Dirksen het vandaag konden combineren met de beoordeling van de EPTM kon deze IBOP toch doorgang vinden.

Kampioene CK

Met 86,5 punten deed de vierjarige Nikita CVT (Indian Rock uit Dikita elite IBOP-dres sport-dres PROK van Wynton) van fokker Carlo van Trierum uit Den Hout en mede-geregistreerde Ad Valk een overtuigende verrichting. Vorig jaar werd deze NMK-merrie in Zuid-Holland uitgeroepen tot kampioene op de CK. Onder het zadel scoorde ze negens voor draf en houding&balans en dankzij het slagen voor de IBOP werd ze direct elite.

Veel houding en balans

“Nikita CVT is een merrie die van nature met heel veel houding en balans beweegt. Ze draaft heel lichtvoetig, met veel tact en regelmaat, en goed met de schoft omhoog. Ze beschikt over drie goede basisgangen, laat zich heel goed rijden, is lichtvoetig en blinkt uit met haar bergopwaartse bewegingsvorm”, looft Henk Dirksen de merrie.

Orylinda

De dressuurmerrie Orylinda (Blue Hors Zackerey uit Atilinda M elite IBOP-dres sport-dres pref prest D-OC van Negro) van fokker Stal 104 BV deed ook een goede verrichting en kwam daarmee uit op 82,5 punten. Deze pas driejarige merrie kon aansluitend met 80 punten voor het exterieur ook ster (en keur) verklaard worden.

Halfzus Jameson RS2

“Deze merrie werd netjes voorgesteld en viel op met haar goede houding en balans. Ze beweegt goed met het lichaam naar boven, draaft met een mooie voorbeentechniek en veel schoudervrijheid, en ze is heel lichtvoetig. Voor hogere punten had ze in stap nog wat meer mogen overtuigen maar ze liet zich heel goed rijden en beweegt van nature bergopwaarts. Daarbij is het een goed ontwikkelde merrie met een correct model en fundament, die nog iets rijker in de bespiering kan zijn.” Deze halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) en de eveneens in de Lichte Tour uitgebrachte NMK-kampioene Jatilinda (v. All At Once) slaagde met vijfmaal een 8,5.

Sommerwolke

Op 81 punten uit kwam Sommerwolke J.M. (Dante Weltino uit Silber Wolke J. van Sir Donnerhall) van J. van der Pols uit Abbenbroek. “Zij liet zich goed rijden en draaft heel lichtvoetig. Daarbij heeft ze goede tact, goede buiging in de gewrichten en een goed achterbeengebruik. De stap is zuiver, in galop is ze actief maar kan ze nog iets meer lichaamsgebruik hebben.”

No Secret

Met precies 80 punten slaagde de vierjarige Secret-dochter No Secret (uit Abora ster D-OC van Rhodium) van fokker D. Uitenbroek-Baden uit Tinte. “Dit is een grootramige, langgelijnde merrie die met goede buiging in de gewrichten beweegt. Ze laat zich goed rijden, ondanks dat ze nog weinig ervaring had. In draf heeft ze een mooi voorbeengebruik en in galop is ze voldoende van ruimte en gedragenheid.”

Twee merries in graad verhoogd

Aansluitend konden nog twee merries met het sportpredicaat-dressuur in graad worden verhoogd. Zo werd de eerder al met 85 punten voor exterieur ster verklaarde Sir Donnerhall-dochter Havanna (uit So What elite sport-dres pref PROK van Ferro, fokker R. van Heuvelen uit Putten) van mede-fokker Hans Bernoski uit Bleiswijk voorlopig keur verklaard. Deze goed gemodelleerde merrie is een halfzus van Lynne Maas’ Grand Prix-dressuurpaard Electra (v. Jazz) en komt uit een goede sportstam.

Bron: KWPN