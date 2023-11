Toto Jr. levert topscoorder IBOP Geel: 85,5 voor Ocean Gold

Twaalf van de zestien dressuurmerries slaagden afgelopen zaterdag in het Belgische Geel voor de IBOP. Uitschieter was de door F. van Dijck gefokte Ocean Gold E (Glock’s Toto Jr. x Everdale) van Romy Helsen. Zij reed haar vierjarige merrie naar 85,5 punten.

Dagtopper Ocean Gold E kreeg een 9 voor haar stap, naast 8,5’en voor draf, galop, houding & balans, rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard. Dat bracht haar op een totaal van 85,5 punten. “Een heel compleet dressuurpaard met een zeer goede stap. Vanaf de eerste pas is haar stap zuiver, goed schrijdend en goed door het lichaam. In alle drie basisgangen toonde ze haar natuurlijke schakelvermogen en maakte ze goede overgangen. Daarbij werd ze op een heel natuurlijke manier voorgesteld, bleef ze goed bij de les en is het een heel mooie verschijning. Al met al een paard voor de toekomst”, vertelt Brecht D’Hoore die samen met Marian Dorresteijn jureerde.

Free Times

Met 81 punten slaagde de dertienjarige Free Times (Gribaldi uit Uptimes ster IBOP van Goodtimes, fokker Stal Wittenberg uit Scherpenzeel) van F.P. Pieters uit Hoeke. Daarmee werd zij direct elite. “Merries in deze leeftijdscategorie krijgen we niet zo vaak voorgesteld dus dan is het extra leuk als het een goede verrichting blijkt. Ondanks dat deze merrie niet in de sport heeft gelopen en niet op hoger niveau getraind is, maakte ze direct een goede indruk. Haar natuurlijke aanleg om te kunnen sluiten, zoals we dat vaker zien bij nakomelingen van Gribaldi, is opvallend. Ze heeft een goede, zuivere stap en een heel functionele galop, met daarin goede balans.”

Obelia STK

Een half puntje minder (80,5) verdiende Obelia STK (Sir Donnerhall I uit Exilia van Scandic) van fokker N. De Wolf uit Rijkevorsel en mede-geregistreerde MH Dressage uit Kalmthout. “Deze merrie kan al goed schakelen in draf en het achterbeen gaat altijd de goede kant op. In de aanleuning was ze nog wat wisselend maar ze heeft wel een goede houding en van nature een goede balans.”

Uitslag

Bron: KWPN