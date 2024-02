Twee merries boven de 80 punten in IBOP Brummen

Op de IBOP in Brummen slaagden tien merries gisteren. Met 82 punten was de vijfjarige Classico TN-dochter Ozzy D de hoogst scorende.

Van de vijf springmerries slaagden er vijf, van de 16 dressuurpaarden waren dat er zeven. ”Het was een beetje zoeken, maar we hebben wel een paar fijne paarden kunnen laten slagen”, reageert Wim Versteeg, die samen met Bart Henstra de beoordeling van de paarden op zich nam.

82 punten voor Ozzy D

Met 82 punten sprong Ozzy D (Classico TN uit Eurostar PROK van Dubai) van fokker H.J.M. van Dartel uit Wijhe naar het elitepredicaat. ”We hebben deze merrie aansluitend aan de IBOP namelijk met 75 punten voor exterieur op kunnen nemen, ster en voorlopig keur kunnen verklaren. Ze was al PROK en door middel van het slagen voor de IBOP leverde haar dit direct het elitepredicaat op. Het is een lichtvoetig bewegende merrie die van nature een goede houding heeft. Ze springt met veel lichaamsgebruik, een goede bascule, een goede voorbeentechniek en daarbij maakt ze de sprong goed af. Ze toont zich voorzichtig en valt verder op met haar snelle reflexen en goede rijdbaarheid.”

Perica elite

Met 80,5 punten was de Kjento-dochter Perica (uit Dulcia ster pref van Krack C, fokker M. Streppel uit Lemelerveld) van Van Olst Horses het best scorende dressuurpaard vandaag. ”Deze vierjarige merrie werd sympathiek voorgesteld en heeft een goede houding en aanleuning. Ze stapt ruim, gelaten en met goede souplesse. In draf is ze lichtvoetig, beweegt ze bergopwaarts en heeft ze goede schoudervrijheid. Datzelfde beeld zagen we in galop, waarin ze veel balans heeft en goed met de schoft naar boven beweegt. Ook laat deze merrie zich fijn rijden.” Perica werd hierdoor ook gelijk elite.

Bron: KWPN