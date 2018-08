Isabel en Wil van Gisbergen Fokkers van het Jaar dressuur

Vele toeschouwers waren aanwezig toen Floor Dröge de Fokker van het Jaar 2018 bekend maakte. De merrie Barbria was de grondlegger van Stal Bria, zij werd als 2,5-jarige aangeschaft en behoeft nauwelijks toelichting. Isabel heeft Barbria zelf succesvol tot en met het ZZ-Zwaar gereden waarna Tineke Bartels de teugels overnam met als een van de hoogtepunten een zilveren teammedaille op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta.

Gelbria

Vanwege de sport kwam er van de fokkerijplannen met Barbria in eerste instantie weinig terecht. Daarom schaften Wil en Isabel uit dezelfde stam nog een merrie aan. Dit werd de volle zus van Barbria, Gelbria. In hun fokkerij neemt de Gelbria een centrale plaats in. Deze dochter van Doruto behaalde niet alleen het sterpredikaat, maar werd ook voorlopig keur en prestatie.

Voice, Ambria en Boa Vista Don Bria

Speciaal voor de huldiging verschenen enkele fokproducten in de baan. Uiteraard mocht de KWPN-hengst Voice niet ontbreken. Deze zoon van De Niro behaalde nationaal en internationaal nette resultaten onder het zadel van Edward Gal en was onderdeel van het Nederlandse team op de Olympische spelen van 2016 in Rio. Ook in de baan verschenen Ambria (v.OO Seven), die voorheen succesvol Grand Prix liep onder Marieke van der Putten en de Zware Tour-merrie Boa Vista don Bria, een dochter van OO Seven die ook door Isabel en Wil van Gisbergen werd gefokt.

Verrassing

Isabel van Gisbergen was totaal verrast: “Emmy de Jeu had mij overgehaald te komen vandaag, meestal doe ik dat niet. Toen haar merries geweest waren dacht ik ook, ‘ík ga naar huis, aan het werk’. Maar Emmy stond erop dat ik bleef. Nu snap ik waarom. Ik zag Ambria binnenkomen en dacht ‘die lijkt op Ambria’. Maar nadat ik de ruiter herkende viel het kwartje wel. Pffff, hier moet ik wel even van bijkomen”, aldus de fokster uit Hooge Mierde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN