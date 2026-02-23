Flanders Embryo Auction: 50.000 euro voor Ping Pong’s volle zus of broer

Internationale springruiters en investeerders hebben opnieuw hun vertrouwen getoond in de Flanders Embryo Auction. De allereerste editie in Spanje werd gisteravond 21 februari afgerond met een gemiddelde prijs van 19.737 euro en een spectaculaire 50.000 euro voor de volle broer of zus van de bonte Ping Pong van de Lentamel (Emerald x Toulon).

Een bewezen pedigree is de eerste voorwaarde om in de catalogus van de Flanders Embryo Auction te worden opgenomen, maar de markt vraagt misschien wel om nog iets extra’s. Dat is de kans op een aparte kleur. Een maand geleden bracht het duurste embryo van de Flanders Embryo Auction in Abu Dhabi 52.000 euro op. Niet alleen omdat deze uit een 1.60m Grand Prix merrie komt, maar ook omdat er kans is op een Appaloosa vacht met J-Nius V.V. Z als vader.

Dan is er Ping Pong van de Lentamel, de bonte 5* Grand Prix winnaar met Gerrit Nieberg. De fokker gaf Flanders de kans om de volle zus of broer te veilen. Ver hoeft het veulen dat in mei geboren wordt niet te reizen, want het was een Belgische investeerder die hem ter plekke op MET Oliva kocht voor 50.000 euro.

Nieuwe locatie overtreft verwachtingen

De nieuwe locatie bracht Flanders Embryo Auction alles waar opgehoopt werd. Een mooie en sfeervolle ambiance, veel nieuwe klanten en een goed verkooppercentage. Van de 24 embryo’s werden er 19 verkocht aan tien verschillende landen. Daarvan 12 ter plekke, één per telefoon en zes online.

“Nu nog Spaanse klanten, want die waren er niet”, grappen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. “We hebben absoluut de intentie om dit op MET Oliva te herhalen. Dit was een heel goede veiling. Het is toch altijd afwachten hoe de respons is op een embryo veiling, maar de sfeer was ongelooflijk goed, we waren volgeboekt qua aantal tafels en er is goed en verstandig ingekocht. Veel embryo’s worden binnenkort al geboren.”

De sfeer op MET Oliva zat er goed in. In totaal werden 19 embryo’s verkocht, waarvan 11 ter plaatse.

Embryo HH Azur valt in de smaak

Het was HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve), tot op heden de meestverdienende springmerrie ter wereld met McLain Ward, die het op één na duurste embryo leverde. Luk Van Puymbroeck verkocht deze Darry Lou voor 40.000 euro over de telefoon aan een Amerikaanse klant.

Een Tsjechische koper ter plekke had het winnende bod van 30.000 euro voor de United Touch S uit de 1.50m springmerrie Exquise Lulu (v. Guarana Champeix), die een moeder en grootmoeder heeft op 1.60m Grand Prix niveau.

Spivey op jacht

De Britse springruiter Philip Spivey, die acht paarden mee heeft naar MET Oliva, had zijn zinnen gezet op de Heartbreaker x Nabab de Reve. Niet alleen omdat deze gefokt is uit New Classic (1.50m springen), de halfzus van United Touch Z (1.70m GP), Zypria S (1.70m GP) and Deauville (1.60m GP), vooral omdat deze van Heartbreaker afstamt. “Ik heb Romanov gehad, de Heartbreaker die later 5* Grand Prix won met Bertram Allen. Een fenomeen en ik droom ervan om nog eens zo’n paard te hebben. Als het niet voor mezelf is, dan wel voor mijn dochter die nu veertien is.”

Qua pedigree heeft hij goed geïnvesteerd, want de overgrootmoeder Cantate Touch sprong 1.60m GP met Ben Schröder en gaf twee 1.60m GP paarden. Over-overgrootmoeder is de beroemde Classic Touch, een fenomeen onder Ludger Beerbaum en moeder van een 1.60m en 1.55m Grand Prix paard.

De Britse springruiter Philip Spivey, hier met Gerald Lenaerts, kocht de Heartbreaker x Nabab de Reve uit de halfzus van United Touch S.

Voor 28.000 euro werd de Comme il faut uit Inka van ’t Roosakker (v. Calvaro Z) ter plaatse aangekocht door klanten uit Polen. Inka gaf al vier Grand Prix paarden (een op 1.70m niveau, één 1.60m paard en twee op 1.50m niveau).

