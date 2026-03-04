Youhorse.auction opent Early Spring Auction met 90.000 euro

De eerste avond van de Early Spring Auction bij Youhorse.auction bracht dinsdag 3 maart direct lentekriebels. Met een sterke collectie en internationale belangstelling kende de veiling een vliegende start. De zevenjarige D’Jambo Prova Z kroonde zich tot absolute blikvanger van de avond met een topprijs van 90.000 euro. Vanavond staat de tweede en laatste veilingronde op het programma, waarin nog eens tientallen paarden van eigenaar zullen wisselen.

Ellen Liem Door

De zevenjarige D’Jambo Prova Z (Dynamite vt Hazelarenhoekje x Vivaldi du Seigneur) trok vanaf het eerste moment veel bekijks. Na een spannende biedstrijd haalden kopers uit Spanje met een eindbod van 90.000 euro de overwinning binnen.

Op dit moment is het team van Stal Everse actief op de Sunshine Tour in Spanje, waar veel voormalige Youhorse-paarden succesvol aan de start verschijnen. Organisator Mario Everse vertelt: “Het is prachtig om hier zoveel tevreden klanten van Youhorse.auction tegen te komen. Eerder geveilde paarden laten hier sterke resultaten zien en dat werkt natuurlijk als de beste reclame.”

Ook andere paarden lieten zich van hun beste kant zien. De zesjarige ruin Crime is Silver (Crime is Colin x Cento) maakte indruk en vertrekt naar de Verenigde Staten, terwijl de vierjarige Sonato (Interadel BH x Stakkato) zijn carrière voortzet in Polen.

Olympische ruiter investeert in toekomst

Dat niet alleen ervaren sportpaarden in trek waren, bleek uit de belangstelling voor de jongere generatie. De in 2025 geboren hengst Dalton (Don’t Touch Tiji Hero x Cardento) werd vastgelegd door een olympische springruiter uit Ierland, die zijn oog liet vallen op het veelbelovende jonge talent.

De jaarlinghengst Dalton (Don’t Touch Tiji Hero Z x Cardento) werd aangekocht door een olympische ruiter. Foto: Younhorse.auction

Europese kopers nemen voorlopig de leiding

Veel van de paarden werden gekocht door klanten die al vaker succesvol investeerden via Youhorse.auction, wat het vertrouwen in de veiling opnieuw benadrukt. Tegelijkertijd mochten ook veel nieuwe bieders worden verwelkomd. Duitsland en Tsjechië voeren voorlopig het klassement aan met ieder vijf aankopen, gevolgd door de Verenigde Staten en Slowakije met vier paarden. Hoewel Europese kopers de boventoon voerden, vonden ook paarden hun weg naar onder meer Mexico en Egypte.

Vanavond lentefinale

De spanning stijgt richting de finale van de Early Spring Auction. Vanavond, woensdag 4 maart, komt het tweede deel van de collectie onder de hamer. Volgens Mario Everse belooft het opnieuw een enerverende avond te worden: “De eerste ronde was een veelbelovende voorbode. Er wordt al flink geboden, maar de ervaring leert dat de echte strijd vaak pas in de laatste minuten losbarst. De collectie van vanavond is opnieuw zeer divers: van talentvolle sportpaarden tot een interessante fokmerrie en zelfs een embryo. Paarden met veel concourservaring trekken veel aandacht, maar ook het jonge talent staat te trappelen om ontdekt te worden. Wie nog op zoek is naar een nieuw toptalent, moet vanavond zeker even kijken.”

Bron: Persbericht