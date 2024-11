40.000 euro per stuk voor embryo’s van Comme Il Faut en Colestus in Šamorín

Flanders Foal Auction debuteerde als veilingorganisator in Slowakije dit weekend. In het land - waar nog niet eerder een hippische veiling plaatsvond - werden zaterdagavond 20 van de 25 embryo’s verkocht voor een gemiddelde prijs van 19.750 euro. Twee werden ter plekke zelfs voor 40.000 euro voor afgeslagen.

Locatie was het hippisch complex X-Bionics Sphere in Šamorín, waar voor de tweede keer een internationaal indoorconcours werd georganiseerd dit seizoen. Er werd van ’s ochtends vroeg tot middernacht gesprongen.

WB-winnares koopt embryo uit lijn Zarkava Hero

Een van de hoogtepunten was de wereldbekerkwalificatie op zaterdagavond, gewonnen door de 22-jarige talentvolle Sara Vingralkova uit Tsjechië. Ze liet zich direct na haar overwinning zien in de veiling en legde twee embryo’s voor haar toekomst vast, waaronder de Comme il Faut x Calvaro uit de Roosakker-familie. De animo was groot voor dit

ongeboren veulen, aangezien het 1.70m Grand Prix paard Zarkava Hero een halfzus is, en dat bracht de prijs naar 40.000 euro.

Nog eens 40.000 euro

Een klant uit Slovenië, waarvan ’s ochtends nog een ‘Flanders veulenaankoop’ deelnam aan de finale voor vijfjarige springpaarden, had het andere winnende bod van 40.000 euro voor het embryo waar veel over gepraat werd. Een Colestus x uit de 1.65m Grand Prix-merrie Rebeca LS (Rebozo LS), die ook al het 1.65m Grand Prix paard Careca LS Elite bracht.

De op twee na hoogste prijs was de 28.000 euro voor de Cardento x Baloubet du Rouet, die Carrera VDL (1.60m GP) als volle broer heeft. Dezelfde Britse stal kocht nog twee embryo’s, waaronder de Zineday x Echo van ’t Spieveld voor 26.000 euro.

Enorme potentie

“We zijn enorm content met het verloop van de veiling”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. “Deze markt heeft potentie en ruimte voor groei. We komen volgend jaar graag weer terug in Samorin.” Concoursorganisator Robert Pal: “Veilingen zijn hier nog onbekend terrein en sommige mensen zullen nog wat voorzichtig zijn geweest met bieden, maar ik zag dat ze een fijne avond hadden en ze bleven tot het eind zitten. Dat is een goed teken.” In de eerste helft van de veiling waren de online bieders het sterkst, maar daarna was het publiek warmgedraaid en pakten ze het één na het andere embryo mee. Er werd ter plekke verkocht naar Slowakije, Tsjechië, Polen, Oostenrijk en Nederland. Online waren er kopers uit Amerika, Zwitserland, Engeland, Ierland, België en Zweden.

Bron: Persbericht / Horses.nl