The Show Jumping Academy #1: Het gaat gebeuren

In mei vorig jaar schreef ik een column over hoe het mogelijk zou zijn om drie partijen in de springsport allen samen te brengen in een vruchtbare samenwerking waarbij ieders belangen bediend worden: die van fokkers/eigenaren, sponsoren en ruiters. Nu kan ik melden: we gaan het proberen, het gaat gebeuren. In deze blog de opzet van het pilotjaar van The Show Jumping Academy.

Het idee erachter: fokkers en eigenaren hebben er belang bij dat hun paard(en) professioneel worden opgeleid tegen een kostenplaatje dat betaalbaar is voor iedereen en niet alleen voor een selecte groep. Ruiters hebben belang bij het leren van alle kneepjes van het springvak in de ruimste zin des woords en sponsoren hebben belang bij goede paarden en ruiters. Niet alleen moeten ruiters zelf weten hoe je een (jong) paard verantwoord traint en rijdt maar net als bij de eigenaren/fokkers moet dat ook voor hen betaalbaar zijn zodat een zo breed mogelijke groep in aanmerking komt voor selectie en het volgen van het eerste jaar van The Show Jumping Academy.

Op dat artikel volgden zoveel positieve reacties zowel richting de redactie van Horses.nl als naar mij persoonlijk dat het gerechtvaardigd was om aan te nemen dat dit een succesvol project zou kunnen zijn dat op den duur een begrip zou kunnen worden in de hippische springwereld. Vooral omdat alle partijen erbij zijn betrokken. Eigenaren, fokkers, ruiters, sponsoren cq. vrienden van T.S.J.A. en trainers.

Doelstellingen

De doelstellingen van T.S.J.A. zijn om enerzijds ruiters professioneel de do’s en vooral de don’ts aan te leren bij het trainen en rijden van springpaarden opdat ze dit later zelf kunnen toepassen en hun eventuele leerlingen weer kunnen bijbrengen. Anderzijds wil T.S.J.A. toptalenten bij de paarden zo lang als mogelijk behouden voor de Nederlandse springsport.

Eigenaren

Geïnteresseerde eigenaren/fokkers kunnen hun paard aanmelden voor het eerste seizoen van de opleiding, dat zal lopen van 7 juli 2025 tot 6 juli 2026. Een afvaardiging van T.S.J.A. zal dan een afspraak maken om het paard te komen bekijken. Indien het betreffende paard geschikt wordt geacht voor de opleiding dan zal met de eigenaar overlegd worden wat de waarde is van dat paard op dat moment. Mocht daar overeenstemming over zijn dan zal er een contract worden opgesteld tussen T.S.J.A. en de eigenaar waarin wordt opgenomen dat het desbetreffende paard niet tussentijds verkocht kan worden en dat het aan het eind van het opleidingsjaar in principe in de jaarlijkse T.S.J.A. veiling zal worden ingebracht waarbij de contractueel overeengekomen waarde van het paard als leidraad zal dienen voor de veiling.

Met de eigenaren van paarden die gedurende het jaar hebben laten zien over bijzonder talent te beschikken kan de afspraak gemaakt worden dat die paarden half worden aangekocht door T.S.J.A. en doorgaan naar het volgend jaar van de opleiding. De bedoeling is om uiteindelijk zo door te selecteren dat de pareltjes overblijven en die zullen dan als het moment daar is en in overeenstemming met de eigenaren, worden ondergebracht bij een van de vele internationale topruiters waar T.S.J.A. mee samenwerkt.

De minimale vereiste voor paarden om het eerste jaar van de opleiding te kunnen volgen is dat ze redelijk zadelmak zijn. Vanzelfsprekend komen ook meer ervaren paarden in aanmerking zolang de adviescommissie maar oordeelt dat er nog rek in de mogelijkheden van het desbetreffende paard zit.

Ruiters en amazones

Iedere ruiter of amazone van iedere leeftijd die kan paardrijden mag meedoen aan één van de twee selectiewedstrijden die in juni zullen worden gehouden. Het criterium waarop geselecteerd zal worden is de aanleg om goed te kunnen paardrijden en springen. Deelnemers hoeven geen ervaring te hebben in het rijden van wedstrijden maar uiteraard moeten ze wel al eerder wat gesprongen hebben en de mechaniek van het springen met een paard min of meer netjes onder de knie hebben.

De ruiters/amazones die door de selectiecommissie geschikt worden bevonden zullen een uitnodiging ontvangen om van 7 juli 2025 tot 6 juli 2026 een opleiding te volgen op The Show Jumping Academy in Eindhoven. Zij krijgen ieder een vaste set paarden ter beschikking waarmee ze minstens viermaal per week rijden. Dat betreft dan lessen en/of wedstrijden.

Gemiddeld zal een paard aan twee wedstrijden per week deelnemen waarbij er dus van maandag t/m vrijdag twee lessen moeten worden genomen en deelname aan een wedstrijd op zaterdag en een op zondag. Voor ruiters en amazones is het deelnemen aan wedstrijden, de opleiding en de beschikking over een set paarden gratis. In overleg is er ook de mogelijkheid voor eigenaren van paarden om een eigen ruiter de opleiding te laten volgen. Voor ruiters en amazones die geen eigen vervoer hebben is het makkelijk dat T.S.J.A. vlakbij het NS station in Eindhoven is gelegen en de reistijd van het station naar de accommodatie maar 18 minuten bedraagt.

Voor ieder paard dat deelneemt aan de opleiding zullen er sponsoren c.q. participanten worden gezocht. Sponsoren betalen 300 euro per maand per paard en daarvoor zal hun naam of merknaam indien gewenst genoemd worden in de paardennaam, op dekjes en tijdens de wedstrijden. Een sponsor participeert niet in de opbrengst van de veiling.

Participanten betalen net als de sponsoren €300 per maand per paard en daarvoor zullen ze meedelen in de opbrengst van de veiling. Het maximum aantal sponsoren en/of participanten is gelijk aan het aantal paarden dat aan de opleiding meedoet. Er is geen maximum aan het aantal paarden dat een sponsor c.q. participant mag steunen

Multimedia en transparantie

Op de website van T.S.J.A. zal maandelijks een compleet transparante weergave van de baten en de lasten van de T.S.J.A. worden gepubliceerd. Tevens zullen er diverse live camera’s actief zijn die 24/7 dagelijks uitzenden en rechtstreekse beelden van stallen, lessen en wedstrijden laten zien. Daarmee wordt van ieder deelnemend paard een archief van een jaar lang online beschikbaar waardoor potentiële kopers via de veiling geheel objectief en 100% transparant kunnen zien en lezen hoe het paard was het afgelopen jaar.

De veiling

Aan het eind van ieder jaar zullen de meeste paarden aangeboden worden in een veiling. Daarbij wordt uitgegaan wat de overeengekomen waarde was van het paard zoals opgenomen in de overeenkomst tussen eigenaar en T.S.J.A. Indien voor een paard niet het streefbedrag wordt geboden dan is het aan de eigenaar om te beslissen wat te doen. De keus is dan om alsnog te gunnen voor een lagere prijs dan in het contract is overeengekomen of om het paard niet te gunnen en mee naar huis te nemen. In beide gevallen zullen de T.S.J.A. noch de participanten meedelen in de opbrengst.

Indien er hoger geboden wordt dan het contractueel overeengekomen bedrag dan zullen eigenaren, participanten en de T.S.J.A. dat verdelen volgens de volgende sleutel. Eigenaren ontvangen het overeengekomen streefbedrag plus 33% van alles dat hoger geboden wordt dan dat streefbedrag. Participanten ontvangen 33% van alles dat hoger geboden wordt dan het streefbedrag en T.S.J.A. ontvangt 34% van alles dat hoger geboden wordt dan het streefbedrag.

Een voorbeeld:

Een paard wordt geaccepteerd voor de opleiding en de waarde is bepaald op 20.000 euro.

Indien dan in een veiling bijvoorbeeld 40.000 euro zou worden geboden dan is de verdeling als volgt.

20.000 euro gaat naar de eigenaar vanwege de basiswaarde plus €6.600 (33%) van de meeropbrengst.

6.600 euro van de meeropbrengst gaat naar de participant (33%).

6.800 euro gaat naar de T.S.J.A. (34%)

De accommodatie

Het pilotjaar van de opleiding zal plaatsvinden op De Eindhovense Manege, Roostenlaan 309, die geheel beschikbaar zal zijn voor T.S.J.A. Dat betekent dat er volwaardige horeca is voor ieder die dat wenst en ook in het ruitercafé zullen op diverse beeldschermen de lessen en wedstrijden te zien zijn onder het genot van een hapje en een drankje tegen ouderwetse prijzen.

De accommodatie heeft de beschikking over ruim 60 stallen maar het eerste jaar zal het maximaal aantal paarden dat geaccepteerd zal worden 30 zijn. Indien na het eerste jaar geconcludeerd wordt dat het geslaagd was dan zal er een volgend opleidingsjaar volgen met de mogelijkheid van meer paarden dan de genoemde 30.

Grote namen uit binnen- en buitenland

Aan T.S.J.A. is al door diverse nationale en internationale topruiters en -trainers toegezegd dat ze hun bereidwillige medewerking zullen verlenen aan dit unieke project. Dat kan betekenen in de vorm van lesgeven, als lid van de keuzecommissie voor paarden en ruiters of deel uitmakend van het bestuur van T.S.J.A.

De aan T.S.J.A. verbonden ruiters en trainers zullen te zijner tijd op een complete lijst bekend worden gemaakt.

Horses.nl is erbij

Horses.nl doet met regelmaat verslag wat er zoal speelt gedurende het eerste jaar en de voorbereiding erop.

Inschrijven

Iedere eigenaar, fokker, participant, sponsor of ruiter/amazone die deel wil uitmaken van het eerste opleidingsjaar van T.S.J.A. kan een mail schrijven naar: [email protected]. Via Whatsapp, SMS en telefonisch is het nummer 0615439726.

