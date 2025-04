IBOP topper Phaedra-Izolanda beste nieuweling in Houten

Traditie op tweede Paasdag is de nieuwelingendag bij Manege Zilfia's Hoeve in Houten, een evenement dat wordt georganiseerd door KWPN Regio Tuigpaard West in samenwerking met Hengstenhouderij Landzicht en de familie Van der Maat. Het was IBOP-topper Phaedra-Izolanda (v. Cizandro) die de Aard Visser Prijs kon meenemen.

Elf nieuwelingen kwamen hun opwachting maken op deze laatste indoor-oefengelegenheid voor jonge tuigpaarden waarbij er geen winstpunten kunnen worden verdiend. Vijf paarden werden er uitgenodigd voor de finale en dat was genieten. Cizandro had er twee nakomelingen bij, Leffe Blond, Icellie en Heliotroop elk één. Sybren Minkema en Wiebo van Dijk vormden de jury.

NTD als doel

Het was de zich zeer voornaam presenterende vijfjarige Phaedra-Izolanda (keur van Cizandro uit Belle-Izolanda ster van Uromast) van f/g. E.S.J. Majoor uit Eemnes die in handen van Harry van Middelaar zo vast als een huis in haar bewegingsvorm en lekker door het lijf marcherend de hoogste eer opeiste. Haar hoge witte voorbenen accentueerden nog eens duidelijk haar zuiverheid in haar hoog grijpende bewegingen. Het totaalbeeld maakte een sterke indruk. Sybren Minkema lichtte toe: “Deze snittige merrie is een goede beweger met een goed aantredend achterbeen en blijft zonder opzet mooi in het front.”

Grootmoeder Izolanda (keur preferent van Droomwals) deed in de jaren ’90 al van zich spreken als concourspaard en was in 1994 rubriekswinnares op de NTD in handen van Theo Wiggerts. Rijder en eigenaar lichtten toe dat de merrie dit jaar wordt uitgebracht met als doel ook de NTD waar haar grootmoeder dus al schitterde. Vorig najaar behaalde Phaedra-Izolanda 82,5 punten in de IBOP.

Leffe Blond-zoon Rosco maakt indruk

Ook indruk maakte de vierjarige Rosco (aangewezen PROK van Leffe Blond uit Ultra Roos keur van Manno, f. Cor Bellis uit Warder) van Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg met Mark de Groot. “Zijn bewegingen waren mooi bergopwaarts met een hoge actie voor.”, aldus Minkema. “Maar hij liep net ietsje langer weg in het front dan de winnares.”

Vervolg top-5

Met zijn fraaie front en zijn royale voorbeenactie werd de elegante vijfjarige Platina W (vb PROK van Heliotroop uit Lanita ster PROK van Dylano, f. Joop van Wessel uit Zwartebroek. ger. Uilke Haarsma uit Tjerkwerd) derde in handen van Richard Hofstra gevolgd door de vijfjarige Prince (ster van Cizandro uit Edelroos elite preferent van Vaandrager HBC, f. A. Bastiaansen uit Breda, ger. en rijder Berry van der Genugten). Prince combineerde een mooi zweefmoment met rust en kadans in zijn bewegingen. Gastamazone Joëlle Berghuis presenteerde de ook door Harry van Middelaar naar de finale gereden, zeer actievol bewegende Rocky EVL (2e bez. Prok van Icellie uit Elegante Dame ster van Vaandrager HBC, f. E.J. van Loenen uit Putten) van J. van Veluw uit Putten en werd vijfde.

Bron: KWPN