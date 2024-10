Cizandro-dochter Phaedra-Izolanda slaagt met 82,5 punten

Aansluitend aan het eindexamen van de tuigpaardhengsten legden vandaag in de Willem Alexander Hal in Ermelo vier tuigpaardmerries hun IBOP af. Een drietal slaagde. De hoogste punten waren voor Phaedra-Izolanda (v. Cizandro) met 82,5 punten.

De jurering was in handen van voorzitter Viggon van Beest, die de merries toelichtte, Wim Versteeg en Thomas van der Weiden. Zij konden de hoogste dagscore toekennen aan de bruine vierjarige stermerrie Phaedra-Izolanda (Cizandro uit Belle-Izolanda ster van Uromast) van f/g. E.S.J. Majoor uit Eemnes. De merrie werd voorgesteld door Harrie van Middelaar. De wakkere merrie was in haar dressuurproef wellicht wat snel van beweging maar in haar showproef veranderde dat totaal en liet ze een zeer fraaie, tuigtypische verrichting zien waarin ze zich presenteerde met veel looplust, een heel mooi front, een goed en hoog grijpend voorbeen en een goed achterbeengebruik. Dat werd dan ook duidelijk vertaald in haar cijferbalk. Het werd viermaal een 8 en drie maal een 8,5. Dat maakte 82,5 punten.

Keur

Daarmee was ze nog geen keur want haar stamboekcijfers waren 70-72-71. Daarom moest ze vandaag haar sterschap nog om weten te zetten in het voorlopig keurschap zodat ze definitief keur kon worden. Ze werd buiten op het grasveld aangeboden en de commissie besloot haar het voorlopige keurschap toe te kennen zodat ze definitief keur werd. Haar huidige bovenbalk blijft volgens de huidige regels bestaan. Moeder Belle-Izolanda bracht twee kinderen van Cizandro maar grootmoeder Izolanda (keur preferent van Droomwals) bracht er dertien en zij had 40 WP. Zij schitterde in handen van Theo Wiggerts in1994 op de NTD waar ze de rubriek vierjarigen won. Het is de stam waarmee Jan Muggen ook fokte en waarmee hij vele succes behaalde.

76 en 75 punten

Met 76 punten werd de 11-jarige Ilina ( ster preferent van Eebert uit Talina ster preferent van Fabricius, f. G.E. Veenstra Kornhorn), ger. Derk Jan Mekkes uit Doezum, keur. Deze attente merrie showde zich met een royaal voorbeengebruik, had een ruim zweefmoment en legde veel looplust aan de dag. Ze mocht nog iets meer rijzen. Ze scoorde tweemaal een 7, driemaal een 7,5, een 8 en een 8,5. Dat maakte een totaal van 76 punten.

De vierjarige fraaie maar wat gespannen Riamara (Cizandro uit Kiamara ster van Dylano), f/g. D. van Engelen uit Nunspeet kwam met tweemaal een 7, drie maal een 7,5 en twee maal een 8 uit op 75, het minimale aantal om voor voor het predicaat keur in aanmerking te komen. Ze is een tuigtypische merrie met veel uitstraling die wat wisselend presteerde in de showproef.

Bron: KWPN