Deze week… Spannend dressuurweekend, kampioenschappen vierspannen en eventing en nog veel meer

Deze week lees je in een extra dikke (28 pagina's) Paardenkrant alles over het spannende dressuurweekend met onder andere de veelbelovende Grand Prix van Dinja van Liere en Mauro Turfhorst én het voorproefje van het Wereldkampioenschap in Fontainebleau. Verder is er volop aandacht voor de Nederlandse kampioenschappen vierspannen en eventing (jeugd) en lees je interviews met onder andere Pim Mulder en Berber Dijkman.

Nieuwe generatie overtuigt op NK eventing jeugd

Met de pas achtjarige merrie Notre Soleil B (Freeman VDL x Lancelot) won Yenthe Beukers (17) afgelopen zondag het NK eventing voor junioren. Een fokproduct van Yenthes vader Ronald Beukers, voorheen zelf eventingruiter maar vandaag de dag bekend als de initiatiefnemer en gastheer van de North Holland Horse Trials, dat verreden wordt rond Manege Beukers. Driedubbel succes dus voor de familie Beukers, want de internationale eventingwedstrijd met nationale kampioenschappen voor de jeugd kan de boeken in als geslaagd. Voor Yenthe kon het al bijna niet misgaan: “Meerdagse wedstrijden vind ik sowieso een feestje en eventingwedstrijden helemaal.”

In de jeugdkampioenschappen lieten meer leden van de volgende generatie nadrukkelijk van zich horen. Zo reden Leida en Jantien Naber zichzelf allebei met twee paarden in de top van hun klassement. Ook Kane van Houte treedt bij de junioren in de voetsporen van zijn moeder Jeanine Steentjes en oudere zus Sterre (derde met familiepaard Guapo 29 en achtste), terwijl zus Lieve in dezelfde leeftijdscategorie zevende werd. Anne Kok kreeg van huis uit minder eventinggenen mee, maar reed met haar ervaren paard knap naar de NK-winst bij de young riders.

Bram Chardon opnieuw Nederlands kampioen vierspannen

Bram Chardon mag zich een jaar langer regerend Nederlands kampioen bij de vierspannen noemen. Het NK maakte deel uit van de Wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Kronenberg. Bram eindigde op de derde plaats, maar won als beste Nederlander opnieuw de nationale titel en verwees Koos de Ronde naar zilver en zijn vader IJsbrand Chardon naar brons. Het Nederlandse team, bestaande uit het NK-podium, won de landenwedstrijd.

Nederland won de landenwedstrijd maar zal op het WK in Aken meer dan ooit concurrentie van andere landen ervaren. “Bijvoorbeeld van Amerika, Duitsland, België en Australië”, denkt Bram hardop. “Dat wordt best interessant. Gaaf om te zien dat er zoveel mensen richting Aken mee willen doen, dat is goed voor de vierspansport.”

Met twee zeer sterke Nederlandse combinaties wordt de Olympische kwalificatie een makkie

Het moet natuurlijk allemaal (internationaal) nog gebeuren en één zwaluw maakt nog geen zomer, maar het optreden van Dinja van Liere en de negenjarige Mauro Turfhorst N.O.P.T. in de Grand Prix op de subtopwedstrijd in Wezep geeft de burger moed. Met Van Liere en Mauro Turfhorst en Marieke van der Putten en Zantana RS2 N.O.P., aangevuld met eventueel Thamar Zweistra en Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. (al is die niet aanwezig op de eerste observatiewedstrijd) en nog een vierde combinatie (waarvoor meerdere gegadigden zijn) zou Nederland een stuk sterker dan gedacht voor de dag kunnen komen in Aken.

Pim Mulder: ‘Het is een ander niveau van sport’

De Longines Global Champions Tour streek afgelopen weekend neer in Mexico-Stad voor de tweede etappe van het kampioenschap 2026. Dit seizoen verschijnen maar liefst zeventien multinationale teams aan de start, waarin gevestigde namen, vaste waarden en opkomende talenten elkaar treffen onder leiding van ervaren teammanagers. Opvallend is de sterke entree van het nieuwe team Caïro Pharaohs. In hun debuutseizoen maakten zij al direct indruk door in de openingsetappe in Miami een derde plaats te behalen. Onderdeel van deze nieuwe formatie is Pim Mulder, die dit seizoen zijn debuut maakt in de Global Champions League en zich daarmee meteen op het hoogste teamniveau in de springsport begeeft.

Nations Cup Fontainebleau geeft voorproefje van Aken

Met de aankleding (juryhokjes, hekjes en bloemen) van de Olympische Spelen in Parijs gaf de eerste Nations Cup op het vijfsterrenconcours in Fontainebleau kampioenschapsvibes. En het deelnemersveld deed dat ook: met drie van de vier absolute topcombinaties – Justin Verboomen en Zonik Plus, Charlotte Fry en Glamourdale en Isabell Werth en Wendy de Fontaine – gaf Fontainebleau al een voorproefje van hoe de uitslag in Aken eruit kan zien. Voor nu geldt: Verboomen is nog steeds de onbetwiste nummer één, waarbij zijn qua scores grootste concurrent Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle deze week in Hagen laat zien waar zij staat.

Duitsland op één in de landenwedstrijd en Justin Verboomen op één in de individuele kampioenschappen (Grand Prix Spécial en Kür): zo zou de uitslag van het Wereldkampioenschap in Aken er zo maar eens uit kunnen zien.

Berber Dijkman: ‘Het NK is dé plek waar de bondscoach meekijkt’

Op de startlijst van het NK springen voor senioren is Berber Dijkman inmiddels een vaste naam. Opvallend detail: de amazone verschijnt voor het vierde jaar op rij aan de start, telkens met een ander paard. Daarmee laat ze zien dat ze met meerdere paarden kan meedraaien op dit niveau. “Het eerste jaar reed ik met twee van mijn eigen paarden. Het jaar daarna met een paard van Pim Mulder en vorig jaar met Imoya Dice”, vertelt Dijkman. Dit jaar vormt de twaalfjarige merrie Joss D (v. Bubalu VDL) haar troef, waarmee ze hoopt een goede indruk te maken op de bondscoach en zich verder in beeld te rijden voor de toekomst.

“Het NK is altijd een doel waar ik naartoe werk. Rond januari of februari weet je meestal wel of je er een geschikt paard voor hebt en die probeer ik dan zo goed mogelijk voor te bereiden. Het NK is dé plek waar de bondscoach meekijkt. Hoe beter je daar presteert, hoe makkelijker het wordt om een keer mee te doen.”

Stijger van de Maand Comilfo Plus Z: ‘Hij brengt ongelooflijk veel lichtvoetigheid’

De nu 17-jarige Comilfo Plus Z (Comme il faut x Balou du Rouet) behoort al jaren tot één van de meest gevraagde hengsten van Stoeterij Zangersheide. De voshengst ging wegens een blessure vroegtijdig met sportpensioen, maar doet het als fokhengst super. En dat maakt ook dat de fokkers blijven terugkeren naar de hengst. Op de HorseTelex B-ranking voor springverervers staat Comilfo Plus Z op dit moment op de zesde plaats en op de C-ranking op de vijfde plaats. Hij is onze nieuwe Stijger van de Maand.

De door Walter en Stephan Schmidt uit het Westfaalse Hamm gefokte Comilfo Plus Z (Comme il faut x Balou du Rouet x Weinberg) was in het najaar van 2011 hét paard waar iedereen over sprak. Op de voorselectie voor de Westfaalse keuring sprong hij de pannen van het dak. Op de hoofdkeuring viel hij vervolgens wat tegen: de voshengst, die wel de wil van grootmoeder Ratina lijkt te hebben, verkrampte op de sprong en leek iets te dol voorbereid te zijn. Er was geen premie, maar wel een goedkeuring. Familie Melchior liet zich niet afschrikken door de mindere voorstelling op de hoofdkeuring en kocht hem voor 110.000 euro in de veiling. Achteraf gezien had Melchior misschien wel geluk met die wat mindere voorstelling, want anders was de hengst ongetwijfeld duurder geworden.

