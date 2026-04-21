Alweer fokproduct van Toon Holkenborg uitgeroepen tot kampioen vrijspringen Saasveld

Dirk Willem Rosie
Tattoo H & DB (Parfait vh Schaeck x Kannan) is de vader van kampioene Tadessa. Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl
Door Dirk Willem Rosie

Drie generaties terug stond Toon Holkenborg ook al in het midden van de piste om gehuldigd te worden als fokker van de kampioen vrijspringen van de Rijpaarden Fokvereniging Twente. Dat was destijds, in 2008, de Padinus-dochter Adessa H2. Haar dochter Fadessa H2 eindigde enkele jaren later als derde en gisteravond werd Holkenborgs fokproduct Tadessa (Tattoo TN x Poker de Mariposa x Fadessa) in Saasveld gehuldigd als algemeen kampioen.

