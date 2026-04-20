Dochter van V-Plus voor 400.000 euro verkocht in Ising Open Sales

De eerste editie van de Ising Open Sales, gezamenlijk georganiseerd door Paul Schockemöhle, Hof Kasselmann, Gugler Sport Horses en Ingo Pape, kende direct een veilingtopper van formaat. De zesjarige dressuurmerrie Venedig (v. V-Plus x Scolari) werd voor 400.000 euro verkocht en was daarmee het duurste paard van de avond. Bij de springpaarden voerde Dia Lady PS (v. Diaron x Chacoon Blue) de lijst aan met 225.000 euro; zij vertrekt naar Ierland.