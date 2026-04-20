No Nonsense TN wint GP Oliva met Alvarez Moya: ‘Hij sprong moeiteloos’

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Spaanse springruiter Sergio Álvarez Moya schreef gisteren de CSI3* 1,50 m. Grand Prix tijdens de tweede week van de voorjaarstour in Oliva op naam. In de barrage klokte hij met de 8-jarige No Nonsense TN (v. Hernandez TN) een winnende tijd van 35,34 seconden. Achter hem eindigde Donald Whitaker als tweede met de Uriko-dochter Ulania 3 (0/35,80), terwijl Pedro Veniss de vosruin Nimrod de Muze Imperio Egipcio (v. Nabab de Reve) naar de derde plaats stuurde (0/36,18) in de twaalfkoppige barrage.

