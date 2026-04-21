Bundeskampioen Bentheim NRW topper Westfaalse veiling: 209.000 euro

Rick Helmink
Bentheim NRW (v. Belvedere NRW) Foto: Westfalenpferde.de/Recki
Op de Westfaalse voorjaarseliteveiling werd Bundeskampioen (2024) Bentheim NRW (Belvedere NRW x Rock Forever I) voor de hoogste prijs afgeslagen: 209.000 euro betaalde een ‘internationale Grand Prix-stal’ voor de ruin. In totaal werden afgelopen zondag maar liefst 64 rijpaarden en 16 veulens geveild. 51 paarden en 14 veulens werden daadwerkelijk verkocht voor een gemiddelde prijs van 34.480 euro respectievelijk 9.464 euro.

