Van de Heffinck presenteert talentvolle hengsten voor 2026

Van de Heffinck staat als hengstenhouderij bekend om het aanbieden van sperma van jonge, kwalitatieve hengsten. Daarmee dragen zij actief bij aan de vooruitgang van de moderne springpaardenfokkerij. Met hengsten als Clinton, Orlando, Fuego de Prelet, Contact, Kafka, Foncetti en Cooper van de Heffinck brachten zij al sterke verervers. Nu lijken daar opnieuw enkele veelbelovende namen bij te komen: Airborne, Air Force, Senecio Z en Spindocter ES.

Het jaar 2026 is succesvol en veelbelovend gestart voor dit hengstenstation. Zij leverden de BWP-kampioenhengst Airborne van de Heffinck en daarnaast ook de niet te onderschatten premiehengst Air Force van de Heffinck.

Airborne van de Heffinck: kampioen met uitstraling

Airborne van de Heffinck is een zoon van Cooper, uit een Kafka-moeder. Deze 8-jarige merrie is zelf actief op 1.45m-niveau onder Thibeau Spits en stamt uit de sterke moederlijn van Olympisch goudenmedaillewinnaar Romeo 88.

Airborne is zelf een zeer aansprekende hengst met een fijn karakter. Het BWP-rapport luidt als volgt:

Airborne van de Heffinck werd met glans uitgeroepen tot kampioenhengst van de BWP-hengstenkeuring 2026. Hij is een selfmade product uit het topmateriaal van Stal van de Heffinck. Zijn vader werd bekroond als BWP-ambassadeur, terwijl zijn moeder internationaal succesvol is met Thibeau Spits. Airborne is een echte eyecatcher: hij maakte bij de testruiters een sterke indruk en blonk uit in het springen met zijn afdruk, lossigheid en vermogen.

Air Force van de Heffinck: moderne premiehengst

Air Force van de Heffinck.

Premiehengst Air Force van de Heffinck is een zoon van topvererver Chacco Blue, gecombineerd met het bloed van twee wereldhengsten – Diamant de Semilly en Cornet Obolensky – in de moederlijn.

Air Force is een moderne hengst met veel springkwaliteiten: afdruk, voorzichtigheid en vermogen. Daarnaast beschikt hij over veel rijdbaarheid en een goede balans. Kortom, een hengst die zeker interessant is voor de fokkerij.

Jonge hengsten in ontwikkeling

Verder in het bestand vinden we nog de 5-jarige BWP-goedgekeurde hengst Senecio Z en de 4-jarige Spindocter ES.

Spindocter ES werd dit jaar als 4-jarige goedgekeurd voor het BWP onder het zadel van Jelle Sappin. Hij ontwikkelde zich sterk en consistent, wat hem uiteindelijk zijn dekbrevet opleverde.

Senecio Z bewees zijn kwaliteiten al meerdere keren in de Belgische hengstencompetities onder het zadel van Jorik Vervoort. Deze zoon van Scendro komt uit de volle zus van GP-paard Foncetti van de Heffinck, dat bekendstaat om zijn vermogen en lichtheid op de sprong.

Senecio Z.

