Dubbele winst voor Steffen Peters met Zirrus en Sir Ruffo

Savannah Pieters
Dubbele winst voor Steffen Peters met Zirrus en Sir Ruffo featured image
Steffen Peters, hier met Suppenkasper. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Steffen Peters heeft in Del Mar een sterk weekend achter de rug met vier overwinningen. Met Blue Hors Zirrus (Zack x Donnerhall) schreef hij zowel de Grand Prix als de Grand Prix Spécial op zijn naam, telkens met scores boven de 69%. In de Lichte Tour was hij eveneens goed op dreef: daar stuurde de 61-jarige Amerikaan Sir Ruffo (Sir Donnerhall I x Rubin Royal) naar een dubbele overwinning.

