Met Mauro Turfhorst in de Grand Prix ziet de wereld er opeens anders uit

Het moet natuurlijk allemaal (internationaal) nog gebeuren en één zwaluw maakt nog geen zomer, maar het optreden van Dinja van Liere en de negenjarige Mauro Turfhorst N.O.P.T. in de Grand Prix op de subtopwedstrijd in Wezep geeft de burger moed. Met Van Liere en Mauro Turfhorst en Marieke van der Putten en Zantana RS2 N.O.P., aangevuld met eventueel Thamar Zweistra en Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. (al is die niet aanwezig op de eerste observatiewedstrijd) en nog een vierde combinatie (waarvoor meerdere gegadigden zijn) zou Nederland een stuk sterker dan gedacht voor de dag kunnen komen in Aken.

Rick Helmink Door

Terwijl de meeste aandacht van de Nederlandse dressuurfan uitging naar Mauro Turfhorst, was voor Van Liere zelf iets anders bijna belangrijker, ze was er in ieder geval zenuwachtiger voor: de eerste start van Hermès onder zijn nieuwe amazone Eline Anker.

Lees in de Paardenkrant van deze week een interview met Dinja van Liere over het plan met Mauro Turfhorst. Daarnaast spraken we ook met bondscoach Patrick van der Meer over onder andere de afwezigheid van Luxuriouzz in Exloo.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop