Secret levert veilingtopper in Hannover

Ellen Liem
Sony (Secret x Quaterback). Foto: Hannoveraner Verband / Fellner
Op de voorjaarsveiling van het Hannoveraner Verband in Verden kwam een collectie van 48 paarden onder hamer. De dressuurpaarden waren het meest in trek met als veilingtopper Sony (Secret x Quaterback). Deze vierjarige ruin kwam voor 80.000 euro in handen van een Duitse amazone.

