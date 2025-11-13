Bieden van start! KWPN Online Auction sluit maandagavond

Het is tijd om uw favoriete fokmerrie te kiezen in de KWPN Online Auction! Vanaf nu is het mogelijk om te bieden op de 17 dragende merries in deze veiling, die maandagavond sluit vanaf 20.00 uur.

Collectie.

Kopers uit binnen- en buitenland weten het KWPN Auction platform te vinden. Alle merries zijn door een KWPN-inspecteur beoordeeld en zijn veterinair gekeurd. Daardoor kunnen kopers met een gerust hart investeren in de toekomst. Zo ook in deze veiling, waarin van 14 tot 17 november geboden kan worden op eersteklas fokmateriaal.

Drie NMK-merries

Meerdere merries uit deze collectie zijn in het verleden geselecteerd voor de Nationale Merriekeuring. Zoals de Jerveaux-dochter Odinde, die een halfzus is van het internationale Grand Prix-paard Ivito van Diederik van Silfhout. Deze uit een sterke stam gefokte elitemerrie is drachtig van Royal Dynamic.

Ook de Dream Boy-dochter Ormante D, gefokt uit de directe moederlijn van stempelhengst Jazz, schitterde als driejarige op de NMK en bereikte zelfs de finale. Ze is gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Ferrero D en is drachtig van Wereldkampioen Glamourdale.

De derde NMK-merrie in deze collectie is Ofira Waard (v.Glock’s Flavio), een halfzus van het Intermediaire II-paard Gregwaard en de Lichte Tour-paarden Lennoxwaard en Carstenwaard. Haar moeder Wintana Waard is een volle zus van het internationale Grand Prix-paard Zegerwaard.

Gefokt uit moederlijn 1.60m-paard Cantate

Een interessante jonge springmerrie is de Cantona TN-dochter Suzicanta, die een halfzus is van de internationale 1.60m-merrie Cantate. Deze uit een sportstam gefokte merrie is drachtig van topvererver Guidam.

Investeer in de toekomst

Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Bent u op zoek naar een interessante fokmerrie, drachtig voor 2026? Bekijk dan nu de collectie en maak uw keuze. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de veulens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.