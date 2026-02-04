Cupido schiet raak bij Youhorse.auction: twee Valentijnstoppers van 60.000 euro

De Valentijnseditie van Youhorse.auction deed haar naam eer aan en liet wereldwijd harten sneller kloppen. Cupido was dinsdagavond 3 februari nadrukkelijk aanwezig, want twee paarden gingen naar de absolute top. Zowel de negenjarige Perigueux’s Paula als de zevenjarige Vincenzo werden afgeslagen voor 60.000 euro en bezorgden de veiling een succesvolle afsluiting.

Organisator Mario Everse kijkt met een grote glimlach terug: “Twee veilingtoppers van 60.000 euro is natuurlijk een prachtig resultaat. Het gaat om ontzettend fijne paarden waar de kopers veel plezier aan gaan beleven. De gereden paarden waren duidelijk populair, maar ook de kwaliteitsvolle jonge paarden trokken veel belangstelling. Dat bleek onder meer uit de verkoop van een tweejarige voor 20.000 euro.”

De negenjarige merrie Perigueux’s Paula (Perigueux x Ibero I) was één van de paarden met de meeste aanbidders. Uiteindelijk schoot Cupido raak in Armenië, waar zij haar 1.40m-ervaring verder mag gaan inzetten. De zevenjarige schimmelruin Vincenzo (Vingino x Balou du Rouet) wist dezelfde topprijs te realiseren en vertrekt naar Polen.

De zevenjarige Vincenzo (v. Vingino) werd voor 60.000 verkocht naar Polen. Foto: Youhorse.auction

Naast de twee absolute Valentijnstoppers werden nog vier paarden verkocht voor bedragen boven de 25.000 euro. De achtjarige merrie E-Gold (E-Star x Vingino) en de twaalfjarige Jack Daniels (Emir R x Renville) vonden beiden een nieuw thuis in de Verenigde Staten. De zesjarige Curraghmore Miss Quin (Mr Quincy B x Ard VDL Douglas) blijft in Nederland. De even oude merrie Pien (L’Extreme BH x Zirocco Blue VDL) wordt verwelkomd door kopers uit Ecuador.

Wereldwijde liefde voor Youhorse-collectie

De Valentijnscollectie vond haar weg naar maar liefst 22 verschillende landen. Zo vertrekt de vierjarige Grandominago Z (Grandorado x Dominator 2000 Z) naar Mexico, vervolgt de zesjarige Sandra Gold (Sandro Junior x Stakkato Gold) haar carrière in Zuid-Afrika en is de tweejarige Diaran (Diarado x Karajan) verkocht naar Nieuw-Zeeland.

Duitsland was deze editie koploper met acht aankopen, gevolgd door Frankrijk met zeven. Ook Egypte en Slowakije lieten duidelijk van zich horen met respectievelijk vijf en vier aankopen.

Op naar de Early Spring Auction

Na deze geslaagde Valentijnsveiling kijkt het team van Youhorse.auction vooruit naar de Early Spring Auction op dinsdag 3 maart. “Dit wordt een mooie mix van sport en fokkerij, van embryo tot concourspaard”, belooft Mario Everse. “Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar voor de video- en selectiedagen op maandag 9 en dinsdag 10 februari. Wie een opvallend paard wil verkopen, kan zich via www.youhorse.auction inschrijven voor de video- en selectiedagen in maart.”