Flanders Foal Auction: ‘Als je naar Duitsland gaat, moet je wel met iets goeds komen’

Het is voor het eerst dat Flanders Foal Auction op zaterdag 23 juli in Duitsland neerstrijkt. Het team veilde al in Amerika, de Emiraten, Engeland, Ierland, Noorwegen, Nederland en natuurlijk België, maar beweegt zich nu naar de Duitse markt. De komende veiling van 22 springveulens vindt plaats tijdens het jeugdconcours bij Holger Hetzel in Goch, Westfalen.

Veulens van Flanders Foal Auction worden wereldwijd verkocht, ook naar Duitsland. “Paul Schockemöhle kocht er vorig jaar nog vier, ondanks dat hij zelf zoveel paarden fokt. Het Holsteiner Verband koopt elk jaar een interessant hengstveulen, afgelopen veiling vertrokken nog vier veulens naar Duitsland waaronder die van 58.000 euro. Duitsland is een enorme markt, maar nog steeds een groeimarkt voor ons. Door ernaar toe te gaan, hopen we onze naamsbekendheid verder uit te bouwen”, vertelt Gerald Lenaerts, samen met Luk Van Puymbroeck organisator van de veilingen.

Contharello-K van ’t Kattenheye Z (Conthargos x Hors la Loi II) is gefokt uit de 1.60m Grand Prix-merrie Vaciende Foto: Flanders Foal Auction

Veel kennis in huis



De nieuwe samenwerking met Holger Hetzel werd onlangs beklonken. “Het is natuurlijk een eer om op zijn prachtige accommodatie veulens te mogen veilen. Hij heeft zelf een grote naam opgebouwd en organiseert elk jaar één van de beste springpaardenveilingen ter wereld. Het legt een bepaalde druk bij ons neer. Als je naar Duitsland gaat, dan moet je wel met iets goeds komen. Er is daar zoveel kennis in huis! Maar het is gelukt. Wat wij aanbieden is genetisch heel interessant en de veulens zien er zelf ook fantastisch uit.”

Selectie gesloten



Ondertussen zijn alle selecties bij Flanders Foal Auction afgerond. “Als we nog een geweldig merrieveulen tegenkomen, dan kan die er misschien nog bij maar verder zitten alle veilingen voor 2022 vol. We denken streng te zijn geweest in de selectie. We hebben echt goede veulens moeten laten staan en dat is vervelend uitleggen aan de fokkers. Maar er is geen plek meer. Na de veiling in Duitsland, hebben we een embryoveiling in Dublin en dan zijn er nog twee veulenveilingen in Opglabbeek.”

Esmee ter Heide Z (Emerald x Clinton) is nauw verwant aan de 1.60m GP-paarden Coupe de Coeur (Ludger Beerbaum), Russel (Nick Skelton) en California 25 Foto: Flanders Foal Auction

Aanvang 20.00 uur



De veiling bij Holger Hetzel start zaterdagavond om 20.00 uur. Net voor de laatste springrubriek worden alle veulens nog eenmaal getoond. Wie zal de veilingtopper gaan worden? Er zijn heel veel favorieten aan te wijzen. Beroemde merriestammen worden ook weer vertegenwoordigd, zoals die van Usha van ’t Roosakker, Qerly Chin, Coriana van Klapscheut, Centa de Muze, Cornet Obolensky en Corrado I.

Online en telefonisch bieden is weer mogelijk, maar we hopen natuurlijk zoveel mogelijk mensen live te ontmoeten. Neem contact op met Sigrid Gielen om VIP-stoelen of een tafel te reserveren: [email protected] of +32 476 25 86 47.

Meer info: www.flandersfoalauction.be