Kjento x Vivaldi absolute veilingtopper bij Blue Hors

Op de vanavond afgesloten Blue Hors Youngster Auction leverde Kjento de absolute veilingtopper. Dat was de tweejarige hengst Keaton (Kjento x Vivaldi), gefokt uit Raja. Deze merrie bracht ook de op de KWPN Hengstenkeuring voor het verrichtingsonderzoek aangewezen Brise (Bonds x Vivaldi). Keaton, die zijn schimmelkleur van zijn moeder heeft gekregen, werd afgeslagen voor 62.000 euro.

Twee tweejarige hengsten brachten het tweede geld van 28.000 euro op, waarvan een net als de veilingtopper uit een moeder van Vivaldi. Dat is de KWPN-gefokte Sirius Black DSV (Blue Hors Zackerey x Vivaldi). Moeder Florenca bracht eerder de goedgekeurde hengsten Pitch Perfect, Kaiser Weltino en Jack Sparrow. Het tweede paard dat 28.000 euro opbracht was Kolton (Kingston x Don Olymbrio), hij gaat naar Duitsland.

Viva Gold en Floriscount

Voor de tweejarige hengst Vilmos (Viva Gold x Belisimmo) liepen de biedingen op tot 26.000 euro. Net iets minder (24.000 euro) werd betaald voor de tweejarige hengst Tophøjs Florian (Floriscount x Temptation).

Dante Weltino

Het zesde paard, uit een collectie van 56, dat 20.000 euro of meer opleverde was Dandy (Dante Weltino x Ampère). Deze tweejarige hengst kwam voor 20.000 euro in handen van Duitse kopers.

Bron: Horses.nl