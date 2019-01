Omroep Brabant maakt item met boerin Steffi op HK

Omroep Brabant is vandaag in de Brabanthallen voor de KWPN Hengstenkeuring en maakte vanmorgen een item met Boer zoekt Vrouw-Steffie. Voor de camera van de regionale tv-zender vertelt Steffi Verhagen over de hengstenkeuring en natuurlijk ook even over Roel. Het BZV-stel is nog steeds samen en is van plan vrijdagavond samen naar Totilas te kijken. "Totilas is het meest bijzondere dressuurpaard ooit en ik vind het geweldig om hem nog eens te zien. Op vrijdagavond is Roel er ook bij."