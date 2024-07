Chantal van Dijk: ‘Een mooie die ook nog eens kan lopen’

In het verleden presenteerden we al weleens merries die 90 exterieurpunten scoorden – Zhara-Obertje en Winner T bijvoorbeeld – maar dit was ons eerste eigen fokproduct met deze score. Echt heel speciaal, maar Radio Gaga is ook een heel bijzondere merrie”, vertelt Chantal van Dijk enthousiast. De dochter van Jameson RS2 uit NMK-merrie Lady Gaga (Franklin x Dallas Top T v. Valdez) presenteerde zich afgelopen vrijdag als een complete merrie op de KWPN-stamboekkeuring in Berlicum. Naast 90 exterieurpunten, realiseerde ze voor haar beweging een totaalscore van 85 punten, waarbij de galop ook 90 opleverde.

Samen met haar partner Robbie van Dijk is Chantal veel op tuigpaardevenementen te vinden, maar sinds eind 2000 staan er in Odiliapeel, waar het echtpaar hun bedrijf heeft, ook dressuurpaarden voor de fokkerij. “Het duurt een tijd om een eigen lijn op te bouwen en de laatste jaren begint het uit te betalen”, aldus Van Dijk. Afgelopen vrijdag viel alles voor hen op de plek op de KWPN-stamboekkeuring in Berlicum. “Het is mooi dat bij Radio Gaga – die geboren werd terwijl Radio Gaga op de radio speelde, red. – alle onderdelen hoog gewaardeerd werden. Voorheen hadden we er weleens eentje met heel hoge exterieurpunten, maar dan bleef de score voor de beweging achter. Nu hebben we een mooie, die ook nog eens goed kan bewegen!”

