Guido Herrijgers: ‘In de fokkerij moet je geduld hebben’

De Belgische springpaardenfokker Guido Herrijgers van ‘t Eirbissemhof hielp al heel veel Van Beek-paarden ter wereld. Bij verschillende stamboeken, zoals Zangersheide, BWP en AES kreeg hij al zo’n acht hengsten goedgekeurd en daar werd afgelopen zaterdag na het KWPN-najaarsonderzoek R.Elfhaban van Beek aan toegevoegd. “Ik was altijd op zoek naar een hengst met veel actie in het voorbeen zoals Con Quidam van Sanne Thijssen en nu heb ik er zelf een. Ik heb geleerd dat je geduld moet hebben in de fokkerij”, vertelt Herrijgers met een lach op zijn gezicht.