KPWN laat de teugels weer vieren in Den Bosch: 108 hengsten aangewezen voor VO

In 2025 leek het KWPN een andere weg in te slaan dan andere stamboeken in de hengstenselectie. Tegen de stroom in werd de broekriem aangehaald en zo leverde de KWPN Hengstenkeuring vorig jaar slechts 69 aangewezen hengsten op. Dat beviel het stamboek blijkbaar niet zo goed. Dit jaar zit het stamboek met 108 aangewezen hengsten (51 springhengsten, 47 dressuurhengsten, zes tuigers en vier Geldersen) weer op het niveau van voor 2025. Bij de dressuurhengsten werden maar liefst negen hengsten geprimeerd, maar de jury wilde na de keuring niet stellen dat de top zoveel breder was geweest dan voorgaande jaren.

Rick Helmink Door

Er was afgelopen week veel moois in Den Bosch. De springkampioen Crescendo van de Boxem Z (Chacoon Blue x Elvis van der Putte) is een kampioenshengst die nog jaren op je netvlies blijft. Prachtig waren de zeges van Willem Greve met zowel Drummer 2000 Z als de net erkende Party in de Hus op de springavond net zoals de erkenning die familie Kramer en hun Kannan (eindelijk) ten deel viel.

De dressuurjury zorgde op de dresuuravond voor excellente voorlichting door af te rekenen met de spanning bij Pjethro (v. Kjento) in de hengstencompetitie klasse L – de enige klasse waar er nog wat aan het klassement kon veranderen. En drie in het afgelopen jaar goedgekeurde dressuurhengsten kwamen met hun sportende moeders in de baan en daarmee werd de link tussen sport en fokkerij (die in de dressuur niet altijd gegeven is) gedemonstreerd.

Lees alles over de KWPN Hengstenkeuring 2026 in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Ook dit jaar hebben we weer een hengstenkeuringsaanbieding, voor 45,95 euro lees je drie maanden digitaal de Paardenkrant en volg je het hele hengstenkeuringsseizoen in binnen- en buitenland.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop