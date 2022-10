KWPN-bestuurslid Leontine ter Harmsel naar revalidatiecentrum

Algemeen Bestuurslid van het KWPN Leontine ter Harmsel wordt morgen overgebracht naar Revalidatiecentrum Roessingh in Enschede, om daar verder te werken aan haar herstel.

Leontine ter Harmsel heeft op zaterdag 13 augustus jl. op het CSI Houten een trap van een paard gehad, waarbij ze letsel aan haar hoofd heeft opgelopen. Na een operatie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC), lag zij gedurende langere tijd in coma in het Medisch Spectrum Twente. De gespecialiseerde therapie die zij daar kreeg heeft goed resultaat gebracht. Ze is inmiddels weer bij bewustzijn, en maakt duidelijke vorderingen op het gebied van spraak en motoriek. Voor haar verdere herstel zal zij behandeld worden in Revalidatiecentrum Roessingh.