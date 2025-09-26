Lantanas-dochter Sivieta S met 83 punten topscoorder EPTM

Tijdens het EPTM-examen behaalden vijftien merries een resultaat van 80 punten of hoger. Bij de dressuurmerries was de topscore voor de Lantanas-dochter Sivieta S met 83 punten en bij de springmerries was de Chatinue-nakomeling So Vivi JR goed voor 82,5 punten. Ria Hekkert deed goede zaken door met drie paarden naar huis te gaan die boven de 80 punten behaalden.

Marcel Beukers, Luuk Smetsers en Stan Creemers beoordeelden zestien dressuurmerries, twaalf springmerries en twee Gelderse merries. De hoogste score was voor de Lantanas-nakomeling Sivieta S (uit Invieta S keur IBOP-dres van Negro, fokker F. van Santvoort uit Nuenen), zij viel op door haar aansprekende front. Marcel Beukers vertelt: “Ze heeft veel lossigheid in de bovenlijn, een goed gebruik van het voorbeen en een goede techniek van bewegen”. Ze behaalde aansluitend 80 punten voor haar exterieur en is daarmee elite.

Vier merries van Van Olst

Van Olst Horses bracht vier merries mee naar de EPTM-test, ook de tweede Lantanas-dochter deed goede zaken. Santana (uit Kailani ster uit Glamourdale, fokker C. van der Laar uit Lierop) liep met veel lossigheid en een lichtvoetige manier van bewegen naar 81,5 punten, voor haar draf en galop kreeg ze een 8,5. De merrie Secret Sister (Secret uit Oh La La van Fürstenball) kreeg haar 82 punten dankzij haar activiteit en balans. De over een aansprekend front beschikkende Santana JT (Nacho uit Cinderella elite IBOP-dres pref prest D-OC uit Lord Leatherdale, fokker J. Timmermans uit Oost West en Middelbeers) mag met 80 punten naar huis.

Sterke dressuurmerries

De functioneel dravende Sensie (Las Vegas uit Hensie elite IBOP-dres van Lord Leatherdale, fokker comb. H. en W. van Hattem uit Oldebroek) behaalde 81,5 punten en viel op door haar souplesse. Deze merrie is geregistreerd bij Dirk-Jan van de Water en Daan van Gorp. De Kjento-dochter She’s One Of Evidence (uit Evidence Of Famous elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van Sir Donnerhall I, fokker familie Moesman uit Nootdorp) verkreeg 80,5 punten en liet een goede houding en balans zien. Senorita Daula (Blue Horse Monte Carlo TC uit Imalia Daula elite IBOP-dres D-OC van Fürst Romancier, fokker G.H. Kalfsbeek uit Schiedam) ging met haar sterke en bergopwaartse galop naar 80 punten.

Zeer voorzichtig springende So Vivi JR

So Vivi JR (Chatinue uit Moi Vivi JR elite EPTM-spr PROK uit Grand Slam VDL, fokker J. Reitsma uit Driezum) behaalde met 82,5 punten de hoogste score van de springmerries. “Deze merrie is zeer voorzichtig met een hele goede instelling, ze springt goed naar boven en heeft een goed atletisch vermogen”, aldus Beukers.

Nog vier keer 80+

Sarina S (Monator vd Radstake uit Mercedes S elite EPTM-spr PROK van Berlin, fokker G.J.M Sjerps uit Gendt, ger. G.E.J.M Nabben uit Grubbenvorst) sprong met veel lichaamsgebruik naar 82 punten. Sammelusina (Chacoon Blue uit Malusina elite EPTM-spr PROK van Emir R, fokker A. Rijpma uit Lieveren) deed mee aan de vijf weken durende EPTM-test en behaalde 81,5 punten. De scherpe Selina (Landino VDL uit Nina Simone van Comthago, fokker K.J. van der Veen uit Noordwijk, ger. W.T. Kits-van der Veen) liep met haar goede galop naar 80,5 punten en de met een fijne instelling gezegende Rehrkesse (Eldorado van de Zeshoek uit Tcherkesse van Capital, fokker W. van de Mheen uit Hoevelaken) mag met 80,5 punten naar huis.

Hekkert-fokkerij levert

Familie Hekkert had drie paarden meelopen in het EPTM-examen. De als dressuurpaard geregistreerde Hermès-dochter Sammy-Jo-Amanda (uit Jo-Amanda ster van Alexandro P, fokker/ger. comb. I.A. Sevinga uit Nijkerk en R. PH. Hekkert uit Wijhe) liet de teller oplopen tot 80,5 punten. “Deze merrie heeft een goede stap en veel lossigheid in de draf”, vertelt Beukers. De makkelijk bewegende en over veel springtechniek beschikkende Stance (Henkie uit Distance ster van Laurentz) liep naar hetzelfde puntenaantal. Een half puntje minder was er voor Substance (Jupiler S uit Konstance ster van Alexandro P), die opviel met haar goede houding, galop en balans.

Bron: KWPN