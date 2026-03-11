Nog geen punten in KWPN Voorjaarsonderzoek 2026

Rick Helmink Door

Twee jaar geleden schafte het KWPN bij wijze van pilot de punten in het verrichtingsonderzoek af. De pilot zit er nu anno 2026 in principe op, maar het KWPN Voorjaarsonderzoek 2026 hoort deels nog bij het selectietraject 2024-2025 (met de vierjarige hengsten). Voor de twee zesjarigen (ingestroomd via de hengstencompetitie 2025-2026) geldt dat niet. In het eerste onderzoek zonder punten (voorjaarsonderzoek ’24) was er officieel ook een groep die wel onder de pilot viel en een groep waarvoor dat niet gold, toen is besloten om alle hengsten geen punten te geven. Dat is nu weer het geval.