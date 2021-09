Rapportages afstammelingenkeuring tuigpaard

Vrijdag 20 augustus vond de afstammelingenkeuring tuigpaard plaats, het betrof nakomelingen van vier hengsten. Voor één hengst gold dat het gaat om een aanvullende collectie, drie hengsten tonen een volledige collectie.

De hengstenkeuringscommissie heeft de aanvullende collectie van de hengst Jesse James (Unieko x Marvel) bekeken. Ook zijn de volledige collecties van Leffe Blond (Dylano x Patijn), Maximiano I&S (Baarzens Jagerszoon x Plain’s Liberator) en Lexington (Fantijn x Colonist) aan de commissie voorgesteld. Van de hengst Magnifiek (Idol x Atleet) zijn maar twee veulens geboren, om die reden is er besloten die veulens aan huis te beoordelen. Volgend jaar zal de hengst een volledige collectie moeten tonen

Eerder is aangegeven dat de defintieve rapporten vandaag – woensdag 1 september – te raadplegen zouden zijn via de KWPN Database. De besluitvorming is nog niet in zijn geheel afgerond, de rapporten worden zo spoedig mogelijk in de database gepubliceerd, en aansluitend in het KWPN Magazine van september.

