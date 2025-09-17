SK Bears: 85 punten voor New Pleasure VDL-dochter

Op de stallenkeuring in Bears werden dinsdag acht spring- en vijftien dressuurpaarden voorgesteld. Daarvan werden vijf spring- en negen dressuurpaarden minimaal ster. De New Pleasure VDL-dochter Sipyrusa H (mv. Insider VDL) sprong met 85 punten naar het sterpredicaat.

Met een bovenbalk van 70/85 werd de New Pleasure VDL-dochter Sipyrusa H (uit Nipyrusa H ster van Insider VDL, fokker Anne-Jan Hazenberg uit Opende) van M.J. Rijkelijkhuizen uit Kloosterburen ster en voorlopig keur. “Dit is een aansprekende merrie met een mooie voorhand en correct fundament, die iets sterker in de bovenlijn zou kunnen zijn. Ze heeft een opvallend goede galop, met veel balans. Ze springt met afdruk, goed met het lichaam naar boven, met goed lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen”, vertelt Wim Versteeg die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde.

Olive Oil

De zesjarige Olive Oil (Cantona TN uit Courage ster van Ol Metta) van fokker B.E. Wagenvoort uit Vorden werd ster/voorlopig keur met 75/80. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is iets neerwaarts gebouwd. Ze heeft een aansprekend hoofd en mooie voorhand. Ze galoppeert krachtig, actief en met goede balans. Bij het springen valt haar afdruk, beentechniek en sprongafloop positief op.”

Sarina

De Hardrock Z-dochter Sarina (uit Merina ster EPTM-dres D-OC van Cardento) van fokker Anita van der Bij-Bijl uit Lutjegast en mede-geregistreerde Wobbe van der Bij uit Lutjegast verdiende het sterpredicaat en werd voorlopig keur met 70/80. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met goede halsvorm. Ze zou iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben. Ze springt met snelle reflexen, goede beentechniek en vermogen.”

Ghanna K.M.

Daarnaast werd de sport-merrie Ghanna K.M. (Sam R uit Pia keur prest van Holland, fokker K. Mellema uit Warns) van J.J. Schaper uit Oosthem ster met 70 punten voor exterieur. Deze merrie heeft internationaal op 1.30m-niveau gesprongen, is goed ontwikkeld en heeft een mooie voorhand.

Lantanas-dochters

Met 80/80 liet de Lantanas-dochter Sering (uit Fresia ster pref prest PROK D-OC van Negro) van Van Olst Horses uit Den Hout een goede verrichting zien. Ze verdiende voor haar draf zelfs 85 punten. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie voorhand met lichte hoofd-/halsverbinding en goede bovenlijn. Ze stapt met veel lichaamsgebruik, draaft goed met de schoft naar boven en brengt haar achterbeen goed onder. Haar houding valt niet alleen in draf maar ook in galop positief op, daarbij heeft ze ook goede balans.”

Met 75/80 werd de Lantanas-dochter Shakira (uit Goedele V.D.B. elite IBOP-dres PROK van Lord Leatherdale, fokker P. van de Brandt uit Volkel) van Van Olst Horses ster. “Deze langgelijnde merrie zou iets meer maat mogen hebben en heeft een goede bovenlijn, en hard en correct fundament. Ze stapt met ruim voldoende ruimte en lichaamsgebruik, en draaft actief, met goede schoudervrijheid en een gedragen achterbeen. In galop heeft ze ook goede beentechniek, houding en gedragenheid.”

Rosengart J2L

Dezelfde bovenbalk van 75/80 behaalde Rosengart J2L (Glamourdale uit Zafeda ster pref prest PROK van San Remo, fokker J2L Stables uit Hoogstraten) van L. van der Hauw-Jansma uit Haskerhorne en G.A. de Vries uit Terherne. “Deze merrie staat voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een goede schoft-/schouderpartij en een iets hellende croupe. Ze stapt en draaft actief, met goede schoudervrijheid en in stap heeft ze goed lichaamsgebruik. Ze beweegt met een goed gedragen achterbeengebruik en galoppeert krachtig en bergopwaarts.”

Patricia en Romelia

Twee dressuurmerries werden ster met 70/80: Patricia (Dream Boy uit Kamilla ster van Apache, fokker K. Koopmans uit Harich) van E. Schuth uit Siddeburen en Romelia (Total Hope uit Lieve ster van Grand Galaxy Win) van fokker Dressuurstal Nathalie Smeets uit Schalkwijk. “Patricia waardeert zich in beweging duidelijk positief op. Daarin is ze actief, heeft ze goede gedragenheid en ze galoppeert met goede balans. Romelia is een aansprekende merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze stapt voldoende actief, draaft op een sterke manier met goede beentechniek en goed met de schoft naar boven. Ook in galop maakt ze goede houding en heeft ze balans.”

Dancing Queen

De sportmerrie Dancing Queen (Gribaldi uit Latetra prest van Amulet, fokker A. Geerdink uit Neede) van H. Balkema uit Jistrum werd ster met 70 punten voor exterieur. “Deze 17-jarige merrie is al enkele jaren uit de sport en is geklasseerd op ZZ-Licht-niveau, iets dat we duidelijk hebben meegenomen in het besluit om haar ster te maken. Ze heeft correct fundament en staat goed in het rechthoeksmodel, waarbij de romprichting wat neerwaarts is.”

Bron: KWPN