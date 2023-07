SK Berlicum: For Romance- en Don Olymbrio-dochters naar 85/85

Op de stamboekkeuring in Berlicum scoorden maar liefst twaalf dressuurmerries minimaal 80/80. Uitschieters met een bovenbalk van 85/85 waren de For Romance I-dochter Parel van Invictus en de Don Olymbrio-dochter Parina.

Parina (mv. De Niro) van fokker Arjan Bekkers kreeg 85 punten voor zowel exterieur als bewegen. “Dit is een hoogbenige, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een heel aansprekend front, een goede schoft-/schouderpartij, sterke bovenlijn en correct fundament. Wat opviel is dat ze gelijk vanaf de eerste stap, veel ontspanning kan laten zien in haar stap. Daarin heeft ze een goed lichaamsgebruik, is ze zuiver en heeft ze goede tact. Haar draf is heel lichtvoetig, met goede ruimte, goede beentechniek, souplesse en houding. Voor nog hogere punten kan Parina nog net iets aan kracht vanuit het achterbeen winnen. In galop heeft ze goede afdruk en is ze lichtvoetig, met een voldoende voorbeentechniek”, vertelt inspecteur Bart Bax.

Parel van Invictus

Met 85 punten voor alle onderdelen kwam Parel van Invictus (mv. Gribaldi) van fokker A. Jansen en mede-geregistreerde T. Jansen-Minkels op dezelfde bovenbalk uit. “Een ruim voldoende langgelijnde merrie met veel uitstraling, een sprekend hoofd, een mooi front en sterke bovenlijn. Ze heeft daarbij correct fundament en werd zodra ze begon te bewegen alleen nog maar mooier. Haar stap is ruim en daarin heeft ze goed lichaamsgebruik, haar draf is lichtvoetig en bergopwaarts. Daarin heeft ze veel afdruk en kan ze gemakkelijk schakelen. Datzelfde beeld zagen we ook terug in haar goede galop”.

85/80

Met 85/80 deed Punette (Desperado x Gribaldi, fokker René Franssen) van N.W.C. J.P. Lommers goede zaken. Dezelfde bovenbalk was er voor Paris (For Romance I x Ferro, mede-fokker Ad van de Tillaart) van fokker H.H.K.M. Rovers. “Een heel aansprekende merrie met goede halsvorm, goede bespiering en veel uitstraling. Ze heeft goede verbindingen in haar model en correct fundament. In stap heeft ze ruim voldoende kracht, goede tact en zou ze zich wat losser mogen laten. Voor haar draf en houding hebben we 85 punten kunnen geven: ze draaft met veel beentechniek, kracht, lichtvoetigheid en bergopwaartse tendens. In galop zien we dezelfde goede techniek in de benen, goede afdruk en voldoende souplesse.”

Royaal ontwikkelde Skovens Rafael-dochter

De achtjarige Kilia (Skovens Rafael x Scandic) van fokker Mts. Van Esch deed met een score van 80/85 ook van zich spreken. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met veel uitstraling en een iets neerwaartse romprichting. Ze heeft een heel aansprekend front, met veel halsbespiering, een sterke bovenlijn en goede croupe. Ze stapt actief, met ruimte en lichaamsgebruik. In draf heeft ze goede beentechniek, ruimte, souplesse en kan ze goed schakelen. Ze kan makkelijk changeren in galop en heeft daarin goede afdruk, wel zou ze nog iets meer met de schoft omhoog mogen bewegen.”

Prada Boa T

Met 75/85 verdiende Prada Boa T (Lennox U.S. x Florencio) van fokker Angèle Toonen het sterpredicaat. “Deze langgelijnde merrie heeft een lichte hoofd-/halsverbinding, een mooie voorhand en een wat korte en hellende croupe. Ze stapt met goede ontspanning, goede tact, ruimte en lichaamsgebruik. Ze draaft met afdruk, goede ruimte, houding en een goed gebruik van het achterbeen. Ook in galop zien we veel afdruk en ruimte, daarin zou ze zich nog wel een fractie losser mogen laten.”

Acht met 80/80

Niet minder dan acht merries werden ster met 80/80: Pennywise (Jameson RS2 x Franklin) van fokker J.W.A. van Dijk, Philana V.O.D. (Glamourdale x Jazz) van fokker Ad van Os, Parola Utopia (Just Wimphof x Osmium) van fokker De Bemi Hoeve, Pikilia van de Herkenhoek (Kjento x Skovens Rafael) van fokker Mts. Van Esch, Perlita MS (Imposantos x Apache) van fokker M.M. Swinkels, Perfect Lady R (Secret x Olivi) van fokker R. Remmits, Pandorra ASD (Valverde x Apache) van fokker A. Schellekens en Perlita Frank VDL (Barton VDL x Zonik, fokkers VDL Stud en Jackie Ahl-Eckhaus) van Close Horses.

Bron: KWPN