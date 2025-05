SK Enter: Hoogste score voor Zirocco Blue-dochter

Op de KWPN stamboekkeuring in Enter (Overijssel) ging bij de driejarige merries de hoogste score naar Senna K (Zirocco Blue VDL x Cantos). Deze merrie van fokker en eigenaar H. Kuiper uit Easterein kreeg 75 voor exterieur en 80 voor springen.

“Een goed gebouwde en jeugdige merrie met een sterke bovenlijn. Ze begon aanvankelijk wat gespannen maar bouwde tijdens de presentatie mooi op. Waarbij ze liet zien over een goede afdruk te beschikken en een hele gelijkmatige beentechniek”, vertelt Wim Versteeg die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde. Senna K is geboren uit elitemerrie Hyacintha-Chin (Cantos x ChinChin).

Oudere merries

Bij de oudere merries viel Happyletha het meeste op. Deze dochter van Numero Uno beschikt al over een sportpredicaat dus hoefde niet vrij te springen. Het is een sterk gebouwde en aansprekende merrie met een fraaie voorhand en veel uitstraling. Na haar presentatie werd ze keur verklaard. Happyletha komt uit sportmerrie Vereletha (Indoctro x Burggraaf). In de moederlijn zien we verschillende goed presterende spring- en dressuurpaarden. Ze is gefokt bij A. Renting in Zweeloo en staat geregistreerd bij D.J. Veneberg in Hoge Hexel.

Bron: KWPN