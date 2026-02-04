Veel aanwijzingen en veel premies: KWPN beweegt kant op van Duitse stamboeken

In Duitsland struikel je na dit hengstenkeuringsseizoen over de goedgekeurde hengsten (richting de 200 dressuurhengsten werden op de zes grootste keuringen goedgekeurd) en ook het KWPN bewoog dit jaar die kant op met 47 (van 88 aangeboden) aangewezen hengsten, waarvan negen premiehengsten. Toch wilde de hengstenkeuringscommissie na afloop niet direct spreken van een jaargang die (in de top) zoveel beter is dan voorgaande jaren. Bij het ruime keuren en primeren werden enkele ondergrenzen overschreden.

Rick Helmink Door

De negen premies waren er duidelijk meer dan voorgaande jaren en zorgden ook voor een lange zit bij de huldiging van die hengsten (40 minuten!) aan het einde van vier lange keuringsdagen. Desgevraagd wil Bax nog niet direct zeggen dat de kopgroep zoveel breder was dit jaar: “Je weegt natuurlijk best veel in bij het uitzoeken van de premiehengsten. Ik denk dat in dit geval dat het kon en dat die binnen de criteria vielen waarin wij de paarden zochten. Dat is het complete plaatje en niet alleen het laatste rondje aan de hand of alleen het optreden hier in de kooi. We zien ook wel eens paarden net iets anders zijn in het rondje aan de hand, dan dat wij ze beoordeeld hebben – daar moet je een jonge hengst nog niet te hard op afrekenen.”

