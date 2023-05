Maandelijkse publicatie WBFSH rankings van fokkers en stamboeken weer van start

De World Breeding Federation for Sport Horses heeft de eerste ranking van de nieuwe cyclus gepubliceerd. De fokker- en stamboekranglijsten beginnen weer van nul. Op weg naar de tweede helft van de cyclus begint de WBFSH de ranglijsten maandelijks te publiceren. Op de eerste stamboekranglijst van 2023 blijft het KWPN aan kop bij de de dressuurpaarden. Ook bij de fokkers is er Nederlands succes, de familie Jurrius uit Vorden leidt de fokkersranking van eventers.

Het KWPN houdt de leidende positie bij de dressuurpaardenfokkerij. Het stamboek heeft de 12.914 punten te danken aan Hermes N.O.P. (v. Easy Game), Suppenkasper (v. Spielberg), Hartsuijker (v. Johnson), Glamourdale (v. Lord Leatherdale), Foundation (v. United) en First Apple (v. Vivaldi). Hannover staat op de tweede plaats met 11.924 punten met Franziskus (v. Fidertanz) als hoogst geplaatste paard. Het DWB volgt met 11.720 punten op de derde plaats. Het beste Deense dressuurpaard is Heiline’s Danciera (v. Fürstenball OLD) gevolgd door Marieke van der Puttens Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas).

Silke Druckenmüller staat nog steeds op de eerste plaats op de dressuurpaardenfokkersranglijst voor het fokken van TSF Dalera BB (v. Easy Game). Stal Heiline zakt van de nummer 2 positie naar de derde plaats. Zij zijn de fokkers van de DWB-merrie Heiline’s Danciera. Kathrin Damm heeft de tweede plek overgenomen als fokster van Quantaz (v. Quaterback). G. Gijsbers uit Loosbroek staat als fokker van Dinja van Liere’s Hermes N.O.P. op de vierde plek.

BWP leidt springpaardenranglijst

Het BWP behoudt zijn eerste plaats van vorig jaar bij de springpaarden door de prestaties van onder meer King Edward (v. Edward). Het stamboek heeft 4764 punten. Het Selle Français staat op de tweede plaats (4430 punten) met Donatello D’Auge (v. Jarnac) als hoogstgeplaatste springpaard. Met 4328 punten volgt Holstein op de derde plaats. Het KWPN staat vierde met 4197 punten. Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL) is met een achtste plek de hoogst geplaatste KWPN’er.

Stoeterij Gaesbeek

Bij de springpaarden fokkers staat Jenny Abrahamsson op de eerste plaats. Zij is de fokker van de Holsteiner Theo 160 (v. Christian) die onder Conor Swail zeer succesvol is. Op de tweede staat de Belgische Stoeterij Dorperheide als fokker van BWP’er My Prins van Dorperheide (v. Zilverstar T). De Britse springstal van de Renwicks is door hun fokproduct Arkuga (v. Arko III) op de derde plaats beland. Met een achtste plaats is Stoeterij Gaesbeek uit Ruinen, de fokker van Henrik von Eckermanns topper Glamour Girl, de hoogst geplaatste Nederlandse fokker.

Stal Nieuwmoed eerste op fokkerranglijst eventing

J.W. en A.P. Jurrius van de Vordense stal Nieuwmoed staan op de eerste plaats van de eventersfokkers ranking. Ze komen vanaf plek 26 door de successen van de door hun gefokte Galileo Nieuwmoed (v. Carambole). Onder David Doel werd de KWPN’er onlangs achtste in de 5*-wedstrijd in Kentucky. Voor het fokken van de Selle Francais-ruin Carouzo Bois Marotin (v. Kannan) staat Ophelie Mouflet op de tweede plaats. Adriaan van Bezouw, die in 2018 de Longines WBFSH Breeder of the Year Award won, is weer terug in de kop van het klassement. Hij staat derde voor het fokken van Doug Payne’s Z (geboortenaam Albano Z), die afstamt van Asca Z.

KWPN tweede

Bij de stamboeken gaat het Selle Français aan de leiding met 784 punten gevolgd door het KWPN met 712 punten. Naast Galileo Nieuwmoed is de Karandasj-dochter Grappa Nera van Jonelle Price een van de succesvolle vertegenwoordigers van het stamboek. Het paar won onder andere de 5* in Pau afgelopen jaar. Het Holsteiner Verband heeft plek drie veroverd door onder meer JL Dublin (v. Diarado) die goud won op het EK onder Nicola Wilson en nu met succes wordt uitgebracht door Tom McEwen.

Klik hier voor de fokkersranglijst en hier voor de stamboekranking.

Bron WBFSH/Horses.nl