Verrichtingsonderzoek NRPS is van start: ‘Fijne groep hengsten’

Het verrichtingsonderzoek van het NRPS is begonnen met de eerste beoordelingsdagen op 5 en 6 oktober in Lunteren. Juryvoorzitter Bernard Pleyter liet weten erg enthousiast te zijn over wat de commissie voor ogen kreeg.

De commissie bestaat verder uit Joyce Lenaerts, Joost Siemerink en Jan van Beek. “We hebben een heel fijne, sterke groep hengsten gezien. Hengsten die zich heel goed naar ons toe hebben ontwikkeld en zich opvallend goed lieten bewerken, zeker in vergelijking met het onderzoek vorig jaar,” aldus Pleyter

Dressuurhengsten

Donderdag was het de dag voor de dressuur, waar ook de nieuwe hengsten aan mee deden die waren opgegeven voor de extra hengstenkeuring onder het zadel. De eerder aangewezen dressuurhengsten die zich nu presenteerden zijn: Ilegro (v. Inclusive), I-Nachtwacht in ’t Veld (v. Incognito), D’Obsession A (v. Dream Boy), S-Oakin (v. Secret), The Onyx’s (v. Taminiau), Vallteri (v. Valverde), Fine Prestwick (v. Fontaine TN), Fort Potencion (v. For Ferrero), G-Princeton (v. Glamourdale), Gallagher (v. Glamourdale), Gibson (v. George Clooney), Kane (v. Kjento), Lorenzi (v. Le Formidable), Lucky L (v. Livius), Luganas AVE (v. Lantanas), Toto Pacha (v. Glock’s Toto Jr.), Toto Partout (v. Glock’s Toto Jr.), en V-Pellegrino (v. Vivaldi).

Toto Pacha. Foto Sandra Nieuwendijk

Springhengsten

Een dag later was het tijd voor de springhengsten. Onder het zadel werden de al eerder goedgekeurde hengsten Dude Z (v. Dominator 2000 Z), Eternal Sushine PM (v. Emerald van ’t Ruytershof), O-Macho VDP (v. Heartbreaker), Zyzo-Zento (v. Zento), Enesco van de Keienlegger (v. Emerald van ’t Ruytershof), en Zepp (v. Zapatero VDL) voorgesteld.

Dude. Foto Sandra Nieuwendijk

Pony’s

Ponyhengsten moeten 4,5 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan het verrichtingsonderzoek. Hengsten die aangewezen worden wanneer ze net 3 jaar zijn, krijgen daarom een jaar extra de tijd en zodoende presenteerden de in 2022 aangewezen Cream de Luxe DV (v. Cassanova du Bois) en Winton (v. Leuns Veld’s Winston Jr.) zich nu voor de commissie. Noxville van de Beekerheide (v. Neptune van de Beekerheide), Geronimo Taonga (v. Golden West) en Le Duncan JK (v. Le Matsjo) zijn in voorjaar 2023 aangewezen en dus al oud genoeg. Daarnaast verscheen ook de al eerder goed gekeurde ponyhengst Cappuccino van Paemel (v. Casall ASK) in de baan.

Bron: Persbericht