Goed begin van het seizoen op thuiskeuring bij Team Nijhof

Op de eerste stallenkeuring van het seizoen, die afgelopen vrijdag bij Team Nijhof in Geesteren plaatsvond, kwamen twintig springpaarden en dertien dressuurpaarden in de baan. De jury, voor de springpaarden bestaande uit Wim Versteeg en Michel Priemis, kon drie paarden doorverwijzen naar Ermelo. Bij de dressuurpaarden, waar Bart Bax de taak overnam van Priemis, was de Fontaine TN-dochter Perrin NL/TN een van de meest opvallende paarden.

Twintig springpaarden werden beoordeeld, door Wim Versteeg en Michel Priemis. Na het individueel keuren van de springpaarden verschenen deze nogmaals in de ring voor het toekennen van eventueel een ster- of voorlopig keurpredicaat en uitnodiging voor de NMK. “Maar liefst drie paarden konden wij doorverwijzen naar Ermelo”, aldus Versteeg na afloop.

Twee keer Grandorado TN

“Onder meer Paulownia. Deze schimmel toonde veel jeugd en een opvallend goed gevormde schoft- en schouderpartij. Ze stapte en draafde correct en galoppeerde met een goede balans. Voor zowel reflexen, als techniek en vermogen liet ze 85 punten noteren. Zeer opvallend waren ook haar voorzichtigheid en de hoge mate van atletisch vermogen.” Paulownia is een dochter van Grandorado TN uit Kamelia (v. Mr. Blue). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij C. Koppelman in Haaksbergen. Via haar vader Grandorado TN is Pielottie een halfzus van Paulownia. Pielottie verdiende tevens een doorverwijzing naar de NMK. Versteeg omschreef haar als een jeugdig en aansprekend model. Pielotti galoppeerde op een lichtvoetige manier en in een goede balans. Ze sprong met extra reflexen (90 punten) en toonde daarbij een hoge mate van voorzichtigheid, tevens een goede beentechniek en veel vermogen. Haar moeder is stermerrie Kiesielottie (v. Comme il faut). Pielottie is gefokt en staat geregistreerd bij B.H.M. Nijhof in Rietmolen en dat laatste tevens bij Team Nijhof in Geesteren.

Paulownia (Grandorado TN x Kamelia v. Mr Blue) Foto: Jacquelien van Tartwijk

90 voor vermogen

Ook Phelicha van de Wolfsslenke mag haar geluk gaan beproeven op de NMK. “Een met haar 1.68m goed ontwikkelde en gemodelleerde merrie. Met veel lengte in het lichaam en een aansprekend front, tevens voorzien van een correct fundament”, aldus de jury. “Ze galoppeerde met veel balans en changeerde opvallend makkelijk. Springen deed ze met een hele goede techniek, waarbij ze veel lichaamsgebruik en vermogen liet zien. Voor dit laatste onderdeel scoorde ze maar liefst 90.” Voor het vaderschap van Phelicha tekent Verdi en ze komt uit D-OC stermerrie Mimicha van de Wolfsslenke (v. Elton John). Als fokker en geregistreerde staan te boek J.A.G. & A. Verschoor-Bekkernens uit Haarle.

Phelicha van de Wolfsslenke (Verdi x Mimicha van de Wolswinkel v. Elton John) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Acht stermerries

Naast springpaarden werden er tevens dertien dressuurpaarden beoordeeld, acht ervan behaalden het sterpredicaat. In de dressuurrichting werd Priemis vervangen door Bax. De hoogste score was voor Perrin NL/TN. Wim: “Een sterk gemodelleerde merrie met een opvallend goede halsvorm. Ze bewoog steeds bergop en draafde met veel tact en ruimte en een goed gebruik van het voorbeen. Dit leverde 85 punten op. Galopperen deed ze krachtig en met een goede balans. In tegenstelling tot de springpaarden moeten dressuurpaarden, dus ook Perrin NL/TN voor graadverhoging en uitzending naar de NMK eerst naar de Centrale Keuring.” Perrin NL/TN is een dochter van Fontaine TN uit stermerrie Kenna (v. Johnson). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij A.J.G. Flierman in Ruurlo en Team Nijhof in Geesteren.

Vier uit vier voor Fontaine TN

Van de in Duitsland goedgekeurde Team Nijhof-hengst Fontaine TN (v. Finest) werden vier (uit vier) aangeboden dochters ster verklaard. Naast Perrin NL/TN kreeg ook Priolita T (mv. Chippendale, fokker: C. Twint) van E. Twint-De Boer 80 punten voor de beweging.

Bron: KWPN