Gestüt Gorlo doet compleet paardenbestand van de hand

Na vijf decennia succesvol te zijn geweest met hun Gestüt Gorlo, doen Ulrich en Gisela Gorlo hun complete paardenbestand van de hand in een Hofauktion. Het echtpaar fokte onder andere de goedgekeurde hengsten Bel Espace Go (Maizauber x Rittersporn), Flakon Go (Blitz und Donner x Alpenkönig) en Halimey Go (Askar xx x Pardon Go).