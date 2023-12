Hirtentanz is Trakehner Hengst van het Jaar

Op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster alweer twee weken geleden is Hirtentanz (Axis TSF x Kostolany) uitgeroepen tot Hengst van het Jaar. De elitehengst was met Philipp Hartmann actief op internationaal 1,40m-niveau en tekende voor het vaderschap van meerdere goedgekeurde hengsten. Hij staat zelf sinds 2019 in Florida.