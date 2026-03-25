Trakehner Online Veiling: Zwitserse koper betaalt hoogste prijs voor sperma Kaiserdom TSF

Kaiserdom (links) en zijn volle broer Kaiserkult (rechts). Foto: Trakehner Verband/Julia Rau
Door Savannah Pieters

Op de zesde editie van de Trakehner online veiling van diepvriessperma is het hoogste bedrag betaald voor zes rietjes van Kaiserdom TSF (Van Deyk x Gajus). Een Zwitserse koper legde hiervoor 2.230 euro neer. Ook het diepvriessperma van de halfbroers Monteverdi en Michelangelo bleek in trek, met opbrengsten van respectievelijk 1.760 euro en 1.850 euro.

