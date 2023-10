Latino ingeschreven in stamboek, drie merries slagen voor IBOP

Vandaag vond de eindbeoordeling van het bijna 28 dagen durende verrichtingsonderzoek plaats waar Latino (Dylano uit Freydessa keur v. Vaandrager HBC) met goede cijfers werd ingeschreven in het stamboek. Aansluitend aan het eindexamen werden er vier merries aangeboden voor de IBOP en twee daarvan deden ook aan de stamboekopname mee. Drie merries slaagden voor de IBOP.

Latino werd gefokt door E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht en mede-eigenaren zijn Black Horses B.V. en Hengstenhouderij Landzicht en werd vandaag ingeschreven in het stamboek. De Hengstenkeuringscommissie gaf de volgende omschrijving: “Helaas was dit een kleine jaargang, Latino heeft tussen zijn leeftijdgenoten zeer goed gepresteerd. Hij loopt Nationaal goed mee en heeft inmiddels 95 winstpunten. Daarnaast komt hij uit de zeer goede stam van Gerard Voorburg, waar ook heel veel sportpaarden uit zijn gefokt. Qua verwantschap kan de hengst aan de fokkerij ook een bijdrage leveren.’’

Nelinda Elarda keur

De bruine stermerrie Nelinda Elarda V (Cizandro uit Berlinda Elarda keur, pref v. Manno) kon slagen met een 8 voor het front, het gebruik van het achterbeen, de looplust, en het algeheel beeld als tuigpaard. Voor de lichaamshouding, actie van het voorbeen kreeg de merrie een 7,5 en voor het zweefmoment 7. Het totaal aantal punten kwam 77,5 waarmee ze keur konden worden verklaard. Dort-Jan Raaijmakers presenteerde deze merrie, welke in eigendom is van M.E. de Wild en gefokt is door P.A.M. van der Velden.

Hoogste punten

De hoogste punten gingen naar de voorlopig keurmerrie Ominka-Almire (Heliotroop uit Vatinka B ster, pref v. Manno). Zij kon een 8,5 verdienen voor het front, de actie van het voorbeen, het gebruik van het achterbeen, de looplust en het algeheel beeld als tuigpaard. Voor de lichaamshouding kreeg zij een 8 en voor het zweefmoment een 9, hierdoor kwam het totaal aantal punten uit op 85, waarmee ze met vlag en wimpel keur werd verklaard. Henk Hammers presenteerde deze merrie die gefokt en in eigendom is van L. ter Schure.

Verhoogde bovenbalk en stamboekopname

De bovenbalk van de Ster-IBOP merrie Peolanda van Altrido (Idol uit Heolanda D keur v. Cizandro) kon licht worden verhoogd. Tijdens de IBOP kon zij slagen met een 7,5 voor het front, het zweefmoment, de actie van het voorbeen, het gebruik van het achterbeen en het algeheel beeld als tuigpaard. Voor de lichaamshouding kreeg zij een 7 en de looplust een 8, waardoor het totaal op 75 punten kwam. Marcel Ritsma stelde haar voor en ze is gefokt en in eigendom van A. en T. Doornbos. Op de stamboekopname kon Pépé Jerina (Hubert VDM uit Karla Jerina keur v. Dylano) gefokt en in eigendom van G.J.H. Markhorst en Y.J. Hammers Ster worden verklaard.

Bron: KWPN