Vink Horses timmert aan de weg als hengstenstation: zaterdag 12 april eerste show

Komende zaterdag is de eerste hengstenshow bij Vink Horses te Zoelen. Een relatief nieuw hengstenstation dat al een aantal jaar succesvol actief is met rijponyhengsten, dit jaar zijn er ook interessante paarden aan de hengstencollectie toegevoegd, een nieuwe show die u niet wilt missen.

De twee recent in Oldenburg gekeurde en aangewezen KWPN hengsten Solid Rock (v. McLaren) en Sonic (v. Las Vegas) zullen onder het zadel aan u worden gepresenteerd evenals Lamborghini U.S.

Ook de al veelbesproken kampioen van de AES keuring So You Can Dance zal uiteraard gepresenteerd worden en Diederik van Silfhout zal zijn Final Dream aan u voorstellen.

Top kwaliteit pony hengsten

De ponyfokkers kunnen ook genieten van een aantal fantastische hengsten, multikampioen A New Story zal aanwezig zijn met een aantal van zijn nakomelingen, First Design en het nieuwe en veelbesproken talent Top Gun worden ook gepresenteerd. Het belooft een mooie presentatie te worden in onze binnenhal met na afloop gezellig na praten onder het genot van een drankje in onze gezellige kantine, u bent van harte welkom!



Locatie:

Vink Horses

Hogestraat 29a, Zoelen

Aanvang 14.00

www.vinkhorses.nl