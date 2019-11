Willy Wijnen in Lyon gehuldigd door WBFSH

Op Equita Lyon werden vandaag de fokkers van de WBFSH-ranglijstaanvoerders van 2019 gehuldigd. Bij de springpaarden was Explosion W (v. Chacco-Blue) de topper van dit jaar en diens fokker Willy Wijnen mocht in Lyon naar voren komen om een Longines horloge in ontvangst te nemen.

Bij de dressuurpaarden werd familie Strunk (fokkers van Isabell Werths Bella Rose) in het zonnetje gezet en bij de eventingpaarden was de eer voor Hilmer Meyer-Kulenkampff (fokker van fischerChipmunk FRH van Michael Jung). Voor alle fokkers is het al de tweede huldiging van het jaar: Willy Wijnen werd bij het KWPN gehuldigd als (dressuur)fokker van het jaar, familie Strunk kreeg dit jaar de Ramzes-prijs en Meyer-Kulenkampff werd vorige week als fokker van de Hannoveraanse merrie van het jaar gehuldigd.

Bron: Horses.nl