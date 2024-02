Fjordglimt Golden Dean gekroond tot algemeen dagkampioen HK NWPCS

Op vrijdag 9 februari en zaterdag 10 februari stond het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo in het teken van de Centrale hengstenkeuring van het NWPCS. De Sectie D-hengst Fjordglimt Golden Dean werd tot algemeen dagkampioen gekroond. ‘'Fjordglimt Golden Dean benutte tot de laatste pas al zijn kansen'', aldus juryvoorzitter Ben Platzer. Reservekampioen werd de Sectie B-kampioen Rondo’s Grandeur.

Rondo’s Grandeur wist het feestje wel compleet te maken voor de familie Flier, waarvan maar liefst drie jonge hengsten goedgekeurd werden. Hij werd namelijk ook de winnaar van de Tjeerd Meisner Bokaal, een prijs die wordt uitgereikt aan de beste driejarige in Nederland gefokte sectie B hengst. In de sectie C werd de hengst Ormond Georgie Boy tot kampioen uitgeroepen, waar algemeen dagkampioen Fjordglimt Golden Dean dat werd in de sectie D.

Sectie A

In de sectie A ging het kampioenschap naar Springbourne Capricorn. Reservekampioen werd de hengst Voermanhof Clarinet. De winnaar van de Dyoll Starlight Trofee werd Spoorzicht’s Charming.

Ingeschreven hengsten:

Catnr Naam Vader X Moedersvader Eigenaarnaam Plaatsing 093 SPOORZICHT’S CHARMING DARGALE VELVET X SPOORZICHT’S HILFIGER SLOOF 1 096 DE WEYERDS HELLO SENSATION HENIARTH QUESTION X VOLLENHOF’S HYNOD ( OS) LEEUWIS 2 105 SANTE VON DER WALDESRUH SPRINGLANE SYMPHONY X VECHTZICHT’S HYWEL PAS 3 098 SDMV LEVI BLUE ISLYN FFRWYDRYN X CEULAN CALON LAN HEINHUIS 4 094 SPOORZICHT’S HARLEY DARGALE VELVET X SPOORZICHT’S HILFIGER SLOOF 5 091 ABERVALLEY CLEVER CLAY COLNE TIBO X IDYLLIC SENATOR LAMBERS 6

Sectie B

Rondo’s Grandeur werd de kampioen in de sectie B en tevens reserve dagkampioen. De reserve kampioen in sectie B werd de hengst Molenhof’s Oliver.

Ingeschreven hengsten:

Catnr Naam Vader X Moedersvader Eigenaarnaam Plaatsing 028 RONDO’S GRANDEUR JS BASTIAN X PRIESTWOOD SONNET FLIER 1 034 VINO DE LUXE VD EIKENHOEVE STOUGJESHOEVE ARMANI X BEKVELD’S DAVE SCHWARTZMANS 2 039 WOLDBERG’S CALVADOS WOLDBERG’S ROSSINI X HILIN ETIFEDD JUKEMA 3 025 RONDO’S SANTO NEGRO HILIN PRINCE RONDO X PADDOCK RIO FLIER 4 027 RONDO’S APACHE JS BASTIAN X RONDO’S GENTLEMAN FLIER 5

WPBR

Kampioen in de sectie WPBR werd de hengst Bijsterhof’s Coer Noble. Het reserve kampioenschap was voor Orchard Bellingcat.

Ingeschreven hengsten:

Catnr Naam Vader X Moedersvader Eigenaarnaam Plaatsing 008 KEIZERSKROON MOONLIGHT HENDI’S ARROW X PIPPIN’S PRIDE A.T. GROOTHUIS 1 006 NEVADA FS NUMERO UNO X WENGELO’S RICARDO BRAAT 2

Vier jaar en ouder:

Catnr Naam Vader X Moedersvader Eigenaarnaam Plaatsing 020 O’ATJE A.T. HSL RM OOSTING ALEXANDER X GOLDSTAR DU BOIS JONG 1

NWR

Coelenhage’s Chaplin werd tot kampioen gekroond in de sectie NWR, waar A New Story tot reserve kampioen werd benoemd. De hengst met de beste draf was Job.

Aangewezen voor het verrichtingsonderzoek:

Catnr Naam Vader X Moedersvader Eigenaarnaam 052 IT’S A WISE GUY HULST MOONLIGHT X WOLDHOEVE’S BART EBBERS 054 FLEETWOOD MAC MK HULST MOONLIGHT X WINSTON GALIEN 056 HANIA’S XAVI JONKERS’ JAYDEN X WENGELO’S RICARDO VINK HORSES 066 ORCHARD COPYWRITER ORCHARD COPYRIGHT © X VLAGBERG’S CARWAY SLOOF 071 LINCOLN VAN DEN HOUT SLOOT’S SIR THOR X DE GOEDE REE’S ALWIN EBBERS 074 JOB SPOORZICHT’S JUPILER X HEIDEHOF’S DON DIËGO KOLSTEIN 075 BEKELAAR’S VICTORY SPOORZICHT’S JUPILER X WATERMILL FALCON ( EX. BUFFY) SLOOF 078 MOONSHINE STEERWOLDE’S V.I.P. X BODO VINK HORSES

Bron: NWPCS