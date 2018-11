HK Westfalen: Volg de keuring live

De Westfaalse hengstenkeuring begint vandaag in Münster-Handorf met de presentatie op de straat om 10.30 uur, gevolgd door het vrijbewegen van de springhengsten (14.00 uur) en het longeren van de dressuurhengsten (16.30 uur). Onder de toegelaten hengsten zes Nederlandse fokproducten, zelfs een hengst uit een Gelderse merrie. Hollandser gaat het niet. Eén van de opvallendste dressuurhengsten van de voorselectie is ook een Nederlandse inzending: Vaderland (v. Vitalis) van Eugène Reesink. De gehele keuring is live te volgen op ClipMyHorse.tv.

Eugène Reesink kreeg drie hengsten aangewezen voor de hoofdkeuring. Het gaat daarbij om cat.nr 50 Vaderland (Vitalis x Krack C x Contango) uit de fokkerij van wijlen Piet Crum, ook de fokker van Verdades. Verder komt Reesink met de door Cees Kikkert uit Den Burg gefokte cat.nr 240 Long Island (Grand Galaxy Win T x Sir Sinclair x Donnerhall), die als veulen voor 20.000 euro werd geveild op de Starsale en de in Duitsland gefokte cat.nr 171 (Borsalino x De Niro x Romancier).

Applaus voor Vaderland

Het Westfaalse publiek is niet gortig met applaus. Als er geklapt wordt bij de nuchtere West-Duitsers moet ’t wel heel bijzonder zijn. Op de voorselectie mocht Reesinks Vaderland een vet applaus in ontvangst nemen. Zou het Reesink lukken om het kunstje van twee jaar geleden te herhalen? Toen werd zijn Valverde (Vitalis x Ampere) dressuurkampioen van de keuring.



Hermès uit Gelderse moeder

Uit de eerste jaargang van de winnaar van brons op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden, Hermes (Easy Game x Flemmingh), is één hengst toegelaten tot de Westfaalse hoofdkeuring. Deze Louis Vuitton werd als veulen aan kop geplaatst op de afstammelingenkeuring van Hermès en komt uit de Gelderse fokkerij van de familie Hekkert. Moeder is Zamanda (Cabochon x Zep x Unitas) en daarmee is Louis Vuitton verwant aan Henkie (Alexandro P x Upperville x Zep x Unitas). De hengst wordt op de keuring voorgesteld door de VDL Stud.



Apache

Ook een gooi naar een dekbrevet doet cat.nr 2(Apache x Metall x Pele), die werd geboren in de stallen van A. Dikkema-Sants uit Noordlaren, die als veulen voor 11.000 euro werd geveild.

Drie springhengsten

Bij de springhengsten zijn er drie hengsten van een Nederlandse eigenaar toegelaten tot de hoofdkeuring. Herman Seiger, die ondertussen al drie Comme il fauts heeft goedgekeurd gekregen bij het KWPN, heeft weer een Comme il faut ontdekt. In Westfalen gaat het om cat.nr 57 (Comme il faut x Quidam’s Rubin x Barring).

Ook mogen er drie Nederlandse fokproducten naar de hoofdkeuring: cat.nr 59 Cingsley (Cornet Obolensky x Indoctro x Baloubet du Rouet) die werd geboren bij Grad van de Winkel uit Smakt, cat.nr 84 (Durango VDL x Matterhorn x Nabuur) die werd gefokt door W.L. Reinders uit Stuifzand en cat.nr 99 (Like Angel x Lupicor x Don Juan) die Gerrit Willem Winkel uit Meppen als fokker op het papier heeft.

De Cornet van Van de Winkel komt van de ESI-veiling en werd daar in 2016 voor 21.000 euro verkocht en was daarmee een van de toppers van de veiling. De Limburgse fokker is ook de fokker van de reservekampioen van de OS keuring afgelopen weekend, For Treasure VDL (For Pleasure x Carthago).

For Pleasure van Team Nijhof en El Salvador van Twentehorse

Over For Pleasure gesproken: Team Nijhof stuurde ook een zoon van de succesvolste springpaardenvererver (volgens de HorseTelex Results ranglijst) ter wereld naar de Westfaalse voorselectie. Cat.nr 68 (mv. Chacco-Blue x Lancer III) is toegelaten. Ook de door J.H. Nijhuis uit Mander gefokte cat.nr 66 (El Salvador x Tenerife VDL) van Twentehorse uit Denekamp staat in het boekje.

Programma

Maandag 26 november

10.30 uur: straat

14.00 uur: vrijbewegen springhengsten

16.30 uur: longeren dressuurhengsten (klik hier voor de indeling)

Dinsdag 27 november

09.00 uur: vrijbewegen en vrijspringen dressuurhengsten

15.30: vrijspringen springhengsten

Woensdag 28 november

10.00 uur: voorstelling goedgekeurde hengsten + bekendmaking premiehengsten

14.00 uur: plaatsing premiehengsten

15.00 uur: veiling

